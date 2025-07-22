Türkiye, Ürdün, Mısır, Irak ve Libya’da Gazze’ye Destek Gösterileri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’de halk, başkent Ankara’da ABD Büyükelçiliği’ne doğru geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, Gazze ile dayanışma içinde, “İsrail terör estiriyor, dünya seyrediyor” sloganları attı. Ayrıca İstanbul’daki Siyonist rejim konsolosluğu önünde de, rejimin Gazze’deki soykırım savaşı protesto edildi.

Ürdün’de ise güvenlik güçleri, Gazze’ye destek ve Siyonist rejimin kuşatması ile saldırılarını kınamak amacıyla “Madaba” mülteci kampında düzenlenen gösterilere müdahale ederek bastırdı.

Bu bağlamda, Mısır’ın başkenti Kahire, Irak’ın başkenti Bağdat ve Libya’nın Misrata kentinde de, Siyonist saldırganlığın sona ermesi ve Gazze kuşatmasının kaldırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlendi.