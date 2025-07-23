Gazze’deki Sistematik Açlık, İnsanlık İçin Utanç Verici Bir Suç

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi’nde yaşanan sistematik açlık, uzmanlar tarafından insanlık tarihine bir kara leke olarak nitelendiriliyor. İsrail’in, Netanyahu liderliğinde, Filistin halkını yok etmeye yönelik işlediği suçlar, kadın, çocuk ve yaşlıların katledilmesinden suyun kesilmesine ve insani yardımların engellenmesine kadar uzanıyor. Uzmanlar, bu suçların, İsrail rejiminin kuruluşundan bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü gasp ve soykırım politikalarının bir yansıması olduğunu vurguluyor.

Arap dünyasından üç uzman, Dr. Yusuf Jaber, Dr. Ali Ezzeddin ve Dr. Abdullah El-Musavi, AhlulBayt Haber Ajansı’na (ABNA) verdikleri demeçlerde, Gazze’deki durumu değerlendirdi. Uzmanlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik açlık politikasını, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendiriyor.

Sistematik Açlık: İnsanlık Suçu

Lübnanlı yazar ve analist Yusuf Jaber, AhlulBayt Haber Ajansı’na (ABNA) verdiği demeçte şunları söyledi:

“Filistin halkının Gazze Şeridi’nde maruz kaldığı sistematik abluka ve açlık, insanlık için bir utanç lekesi ve tarihi bir suçtur. Açlıktan feryat eden çocukların sesleri ve yemek kuyruklarında kameralar önünde can verenler yüreklerimizi kanatıyor.”

Dr. Yusuf Jaber, stratejik meseleler analisti, İsrail'in Gazze'ye yönelik açlık politikasını "sistematik bir insanlık suçu" olarak tanımlıyor. Jaber, "8 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlayan İsrail saldırıları, Gazze halkını açlıkla karşı karşıya bıraktı. Gıda ve ilaç girişini engelleyen bu abluka, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ediyor," dedi. Jaber, Mısır, Ürdün ve Suriye gibi komşu ülkelere ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği gibi kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulundu. "Çocukların açlıktan feryat eden sesleri yüreklerimizi dağlıyor. Sınır kapılarının açılması ve yardımların ulaştırılması için acil harekete geçilmeli," diye ekledi.

Gazze’deki Olaylar, İnsanlığa Karşı Suç

Kuveyt'teki Filistin'e Destek Grubu'nun başkanı Dr. Abdullah El-Musavi, Gazze'deki durumun, medyada canlı yayınlarla tüm dünyaya gösterilen bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. "İsrail, askeri hedeflerinde başarısız olunca, sivilleri aç bırakarak ya da yardım kuyruklarında hedef alarak katletmeye yöneldi. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir," dedi. El-Musavi, uluslararası toplumun yaklaşık iki yıldır süren bu felakete karşı ya pasif kaldığını ya da sessizliğini koruduğunu belirtti.

Kuveyt’teki Filistin’e Destek Derneği Başkanı Abdullah El-Musavi, AhlulBayt Haber Ajansı’na (ABNA) verdiği demeçte şunları belirtti: “Siyonist düşman, Gazze’deki hedeflerine ulaşmakta başarısız olunca, şimdi sivilleri açlığa mahkûm etmeye ya da yardım dağıtım kuyruklarında onları hedef almaya odaklandı. Uluslararası toplum ise ya pasif bir tutum içinde ya da kayıtsızlık ve sessizlik sergiliyor.”

İsrail’in Amacı: Yaşam İzlerini Yok Etmek

Lübnan’dan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Ezzeddin ise, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin, suç ve gasp üzerine kurulu olduğunu vurguladı. “İsrail, toprakları, halkı ve yaşamın tüm izlerini yok etmeye çalışıyor. Netanyahu’nun ordusu, sadece Gazze’de değil, İran, Lübnan, Yemen ve Irak’ta da suç işliyor. Açlık, bu suçların en vahşi silahlarından biri haline geldi,” dedi. Ezzeddin, Gazze halkının direnişine dikkat çekerek, “Bu halk, açlık ve soykırım politikalarına rağmen, Nazi benzeri işgalcilere teslim olmayacak,” diye konuştu.

Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Ezzeddin, AhlulBayt Haber Ajansı’na (ABNA) verdiği demeçte şunları ifade etti: “İran’da bilim insanlarını ve Lübnan, Yemen ile Irak’ta sivilleri öldürenler, Gazze halkına karşı açlığı bir silah olarak kullanmaktan da geri durmaz. Buna karşın, Filistin davasını yok etmek için çeşitli yollarla Amerikan efendilerine hizmet eden Arapların sessizliği sürüyor.”

Gazze’deki ciddiyet, uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektiriyor. Uzmanlar, sadece Müslüman ve Arap ülkelerinin değil, vicdan sahibi tüm dünya toplumlarının Filistin halkını destekleme sorumluluğu taşıdığını vurguluyor.