Sky News: Süveyda’da gömülemeyen cesetler meydanlarda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sky News muhabiri, Suriye'nin Süveyda kentindeki hastane bahçesinde dizilmiş beyaz cenaze torbalarının kokusunun kendilerini karşıladığını söyledi.

Sky News’in bildirdiğine göre, bahçede 90’dan fazla ceset bulunmakta ve sıcak hava nedeniyle hızla çürümekte. Hastanenin ön bahçesinden de cesetler toplanmaya devam ettiği, şiddetli çatışmalar yüzünden defin işlemlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Sky News, ölenlerin çoğunun kimliklerinin belirlenemediğini ve toplu mezarlara gömüleceklerini, tam bir soruşturmanın ancak durum sakinleştiğinde yapılabileceğini aktardı. Hastanenin karanlık koridorlarında jeneratörle elektrik sağlandığı, şehir ve çevresinde elektrik ve internet hizmetlerinin kesildiği bildirildi. Doktorlar, yiyecek ve su kıtlığı ile tıbbi malzeme eksikliğinin hastaların durumunu tehdit ettiğini ifade etti.

Sky News, hastanedeki doktor Ubeyde Ebu Fakir’in, ameliyat odalarının dolması nedeniyle bazı acil müdahalelerin koridorlarda yapıldığını, kötü hijyen ve yetersiz tıbbi malzemelerin enfeksiyon riskini artırdığını söylediğini aktardı. Hastanenin çok kötü koşullarda olduğu ve hastaların travma yaşadığı bildirildi.

Sky News, 21 yaşındaki, ilk bebeğine dokuz aylık hamileyken her iki bacağından vurulan Hacer adlı hastanın hayatının kurtarıldığını ancak bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hastanenin kalabalık olduğu ve on binlerce kişinin yaşanan şiddetten etkilendiği ifade edildi.

Sky News, BM’nin yaklaşık 130 bin kişinin evlerini terk ettiğini, ölü sayısının binin üzerinde olduğunu tahmin ettiğini bildirdi. Şehirde çok sayıda Dürzi kontrol noktası bulunduğu ve bölgenin güvenlik nedeniyle zırhlı araçlar ve silahlı barikatlarla korunduğu belirtildi.

Sky News, Dürziler ile Arap bedeviler arasında gerçekleşen karşılıklı kaçırma ve intikam saldırılarının uluslararası bir krize dönüştüğünü, bazı hükümet güçlerinin “barış gücü” olarak gelmelerine rağmen Bedevilerle birlikte hareket ederek Dürzilere yönelik saldırılara katıldığı ve soygun yaptığı ifade edildi.

Sky News, İsrail güçlerinin bölgede hava saldırıları düzenlediğini, yüzlerce asker ve sivilin öldüğünü aktardı.

İsrail bombardımanı sonrası hükümet güçlerinin çekildiğini söyleyen Sky News, Dürzi milislerin özerklik talebiyle intikam saldırıları başlattığını öne sürdü. Ayrıca, binlerce Arap savaşçının bölgeye gelip Dürzi evlerini ve işyerlerini yağmaladığını, çatışmaların yoğunlaştığını belirtti.