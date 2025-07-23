Irak’tan yeni yasal çerçeve: Haşdi Şabi ilk adım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) Yasası'nın parlamentoya sunulmasının, hükümetin güvenlik reformlarının bir parçası olduğunu belirterek, bu yapının Irak silahlı kuvvetlerinin resmî bir bileşeni olduğunu vurguladı.

Irak Haber Ajansı'nın aktardığına göre Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Bağdat yönetiminin “bölgesel istikrarın sağlanması, ateşkeslerin sürdürülmesi ve saldırgan eylemlerin durdurulması yönündeki çabaları desteklediğini” ifade etti.

İç güvenlik meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sudani şöyle dedi:

“Halk Seferberlik Güçleri Yasası'nın Temsilciler Meclisi’ne sunulması, hükümetin güvenlik reform programının ve parlamentonun onayladığı genel hükümet planının bir parçasıdır. Bu kapsamda, İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal Güvenlik Servisi gibi silahlı kuvvetler bünyesindeki diğer kurumlar için de benzer yasal düzenlemeler öngörülmektedir.”

Sudani ayrıca, “Halk Seferberlik Güçleri, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın yetkisi altında faaliyet gösteren resmî bir Irak askerî kurumudur.” ifadesini kullandı.

Başbakan Sudani, Irak Kürdistan Bölgesi ile Selahaddin ve Kerkük vilayetlerindeki kritik petrol tesislerini hedef alan son saldırılara da değindi.

Bu saldırıların, Irak Petrol Bakanlığı ile bölgede faaliyet gösteren Amerikan yatırım şirketleri arasında Kerkük ve Selahaddin'deki çeşitli petrol sahalarına yönelik yatırım yapılmasına dair varılan ilke anlaşmasıyla aynı döneme denk gelmesine dikkat çekerek, yaşanan eşzamanlılığa ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.

Söz konusu saldırıların “Irak’ın ulusal ekonomisini hedef aldığına” dikkat çeken Sudani, güvenlik güçlerinin, IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonla birlikte saldırıların kaynağını belirlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Irak’ın ekonomik önceliklerine de değinen Sudani, Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden ihracatın yeniden başlatılmasının önemine vurgu yaparak, petrol kaynaklarını hedef alan her türlü kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetin durdurulması gerektiğinin altını çizdi.