İsrail medyası: İran'ın, Hamas'a aktardığı 100 milyon dolar Türkiye'de

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Kanal 13'ün haberine göre, İran’ın direniş örgütlerini desteklemesi kapsamında geçtiğimiz ay Filistin İslami Direnişi - Hamas'a 100 milyon dolarlık bir kaynak aktardığı ortaya çıktı.

Kanal 13, İran’daki ağır ekonomik krize ve bölgesel gerilime rağmen, İslam Cumhuriyeti'nin Hamas’a bu ölçekte mali destek sağlaması dikkat çekti.

Öte yandan, Tahran’ın yalnızca Hamas’a değil, Hizbullah’a yönelik mali desteğini de kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtiliyor.

Raviv Drucker'ın Kanal 13'te Salı akşamı yayınlanan programında, İran söz konusu meblağı doğrudan Gazze’ye ulaştıramadığı için fonları Türkiye üzerinden yönlendirdiği bildirildi.

''Hamas'a yaklaşık 100 milyon dolar aktarıldı ve bu hibe Türkiye'de tutuluyor'' diyen Drucker, bu paranın İran’dan Gazze’ye doğrudan aktarılmadığını, Türkiye’de bekletildiğini ve bir çeşit “teminat” ya da “güvence” olarak kullanıldığını vurguladı.

Bu mali destek, İran’ın Filistin direnişini yalnızca ideolojik bir dayanışma zemini üzerinden değil, bölgesel düzeyde Siyonist projenin ilerleyişine karşı koyma stratejisinin merkezi parçası olarak gördüğünü ortaya koyuyor; dolayısıyla aktarılan fon, Hamas’ın İran’a bağımlı bir vekil değil, ortak bir direniş ekseninin asli unsurlarından biri olarak sahadaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Uzman: İran, Batı Şeria’da Savaş Alanını Genişletiyor

Eylül 2024'te İbrani Üniversitesi’nden Halid Ebu Toameh’, Gatestone Enstitüsü’nde yayımlanan analizinde, İran destekli direniş gruplarının Batı Şeria’daki varlıklarını artırarak İsrail’e karşı üçüncü bir cephe oluşturmaya hazırlandıklarını yazmıştı.

İran’ın silah ve mali destek sağladığı Hamas, Filistin İslami Cihad ve el-Fetih’e bağlı silahlı taburlar, özellikle kuzey Batı Şeria’da aktifleşti.

Bu grupların o dönem İsrail askeri araçlarına yönelik el yapımı patlayıcı saldırıları ve sınır ötesi ateş eylemleri gerçekleştirdiği bildiriliyordu.

Uzman: İran’ın Ürdün üzerinden Batı Şeria’ya uzanan eli var

İngiliz-İsrailli analist Jonathan Spyer ise, İran’ın Batı Şeria’ya silah ulaştırmak için Ürdün üzerinden yeni bir güzergâh oluşturduğunu ve bu hattın Tahran için stratejik önem taşıdığını belirtmişti.

Filistin Yönetimi’nin bu silahlı akını durduramadığına dikkat çeken Toameh, bu durumun Gazze’deki Aksa Tufanı benzeri yeni saldırılara zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

İran’dan ikili destek: Hem Hizbullah’a hem Hamas’a silah yağıyor

Bahsedilen dönemde, kuzeyde Hizbullah ile İsrail arasında sınır çatışmaları büyük ölçekte tırmanmış, Hizbullah İsrail’in askeri üslerine, havaalanlarına ve sivil altyapısına yönelik yoğun füze saldırıları gerçekleştirmişti.

Güneyde Gazze merkezli Hamas ve diğer direniş grupları, Aksa Tufanı sonrası artan saldırı kapasitesiyle İsrail şehirlerine yoğun roket atışları düzenlemişti.

Hatta İsrail Ordusu iki cephede eş zamanlı yürüttüğü geniş çaplı askeri harekâtlarla askeri kaynaklarını ciddi şekilde zorlamış, kuzey cephesine yeni yedek birlikler çağırmak zorunda kalmıştı.

İran’ın hem Hizbullah hem de Hamas’a silah ve istihbarat desteği sağladığına dair kanıtlar, İsrail basınında ve Batılı güvenlik raporlarında öne çıkarken uluslararası kamuoyunda ve uzmanlar çevresinde, İsrail'in Gazze'deki direnişin yarattığı tahribat ile ağır baskı altında kalırken, kuzeyde Hizbullah’ın saldırılarına karşı koymakta askerî ve diplomatik olarak yıprandığı bir dönem yaşandığı söyleniyordu.

HTŞ sahada: Direniş koridoruna NATO müdahalesi

İsrail’in kuzeyde Hizbullah, güneyde Hamas’la eşzamanlı bir savaş içinde olduğu en kırılgan dönemde, İbrani-Sünni ekseni, Suriye kuzeybatısında Heyet Tahrir eş-Şam'ı (HTŞ) sahaya sürerek vekil çatışmalar denklemine yeni bir baskı aracı ekledi, böylece hem Direniş Ekseni’nin lojistik hatlarını kesmeye hem de İsrail üzerindeki cephe yükünü hafifletmeye dönük stratejik bir manevra gerçekleştirdi.

Son meşru Cumhurbaşkanı Beşşar Esed'in hükümetinde Suriye'nin, Direniş Ekseni için en büyük rolü, İran ile direniş grupları arasında bir köprü olma görevi görmesiydi.

İran’ın Esed hükümetini savunma nedeni hayatiydi; çünkü Suriye, Tahran’ın Lübnan’daki Hizbullah başta olmak üzere bölgedeki müttefik direniş gruplarına silah, personel ve lojistik desteğini kesintisiz sağlayabildiği jeopolitik bir geçiş hattı, yani Direniş Ekseni’nin belkemiğiydi.

Mevcut gelinen noktada, İsrail’in en zayıf ve çok cepheli savaşla meşgul olduğu o kritik dönemde, Türkiye ve İsrail’in desteklediği HTŞ, Direniş Ekseni’nin hayati lojistik hattına müdahale ederek bu zafiyeti derinleştirdi ve İsrail’in sahadaki stratejik pozisyonuna adeta can suyu sağladı.

Öyle ki, İsrailli güvenlik uzmanları bu müdahalenin sonuçlarını analiz ettiklerinde, İsrail'in varlığının sürekliliğinin merkeze alındığı 'barışçıl, istikrarlı ve müreffeh' bir Orta Doğu'yu müjdelemiş, emperyal düzenle tam bir işbirliği içinde olan Sünni yönetimlerin İsrail’e verdikleri Suriye armağanı ile soykırımcı rejimin stratejik bir avantaj elde etmesini kutlamıştı.

HTŞ’nin rolü: Gazze kıtlığının sessiz ortağı mı?

HTŞ, sadece İran destekli silah sevkiyatlarını engellemekle kalmayıp, aynı zamanda Filistin direnişinin önemli unsurlarından Filistin İslami Cihad liderlerini tutuklayarak Hamas’ın HTŞ istihbaratı desteğiyle tutuklama ve tasfiye süreçlerini hızlandırdı.

HTŞ'nin Mossad ile tam işbirliği içinde düzenlediği bu operasyonlar, örgütün Filistin direnişini tasfiye ettiği ve bölgedeki direniş ekseninin iç bütünlüğünü ciddi şekilde zedelediği gerçeğini ortaya koyuyor.

Bu jeopolitik manevra, son olarak Gazze’deki insani krizin ve kıtlığın giderek vahşileşmesine zemin hazırladı.