Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına NATO şartıyla yeşil ışık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Almanya'nın, Türkiye'ye 40 adet Eurofighter savaş uçağı satışını, Ankara'nın bu uçakları yalnızca NATO taahhütleri kapsamında ve başka bir ittifak üyesine karşı kullanmaması şartıyla onaylamaya hazırlandığı bildirildi.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Ankara'nın 40 adet Eurofighter savaş uçağı satın alma yönündeki başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Uçakların, Almanya'ya yapılacak alt teslimatlar dikkate alınarak Birleşik Krallık'ta üretilmesi planlanıyor.

'Karar Erdoğan ve Miçotakis'e bildirildi'

Haberde, "Alman hükümeti, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının teslimatının önünü açtı. Federal hükümete bağlı Güvenlik Konseyi, kapalı bir oturumda Türkiye'nin Mart 2023'te sunduğu talebi onayladı," ifadeleri kullanıldı.

Dergiye göre, Almanya'nın bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İngiliz hükümetine iletildi.

Haberde ayrıca, Türk tarafının savaş uçaklarını yalnızca NATO taahhütleri çerçevesinde kullanma ve ittifakın başka bir üyesine karşı kullanmama sözü verdiği belirtildi.

Öte yandan Handelsblatt gazetesi, 27 Haziran'da yayımladığı haberde, Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki yeni Alman hükümetinin Türkiye'ye yaklaşık 40 Eurofighter savaş uçağının ihracatına yönelik yasağı kaldırabileceğini bildirmişti.

Gazete, nisan ayında ise eski Şansölye Olaf Scholz hükümetinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle teslimatı yasakladığını aktarmıştı.