ABD, HTŞ ve İsrail heyetlerini yarın Paris'te bir araya getiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, Suriye ve İsrail'den heyetler arasında perşembe günü Fransa'nın başkenti Paris'te bir toplantı düzenlenmesi için çalıştığını bildirdi.

Toplantının, Süveyda bölgesi de dahil olmak üzere Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumunun nasıl yönetileceğine dair mutabakatları organize etmeyi amaçladığı belirtildi.

Barrack ayrıca, eski milletvekili ve Lübnanlı Dürzilerin lideri Velid Canbolat'a, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme ayarlamasına yardımcı olma sözü verdi.

Axios haber sitesinin bir Amerikalı kaynağa dayandırdığı haberine göre, "toplantı, şekil ve zamanlama açısından dikkat çekici bir adım" olarak nitelendirildi.

Siteye göre bu görüşme, "sükuneti garanti altına alacak acil güvenlik mutabakatları" oluşturmayı hedefliyor.

Washington'un bu toplantı aracılığıyla "yerel gerilimlerin daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini önlemek için arabulucu rolü oynamaya" çalıştığı ifade edildi.

El-Ahbar'ın edindiği bilgilere göre de toplantı Paris'te yapılacak.

'Colani, İsrail'le müzakereleri yanlış anladı'

Lübnanlı yetkililere konuşan Barrack, İsrail'in Şam'ı bombalaması da dahil olmak üzere Suriye'de yaşananların herkesi şaşırttığını söyledi.

Fakat Barrack, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin lideri Ebu Muhammed el-Colani'ye (şimdiki adıyla Ahmed eş-Şaraa) "İsraillilerle Azerbaycan'da yürüttüğü müzakereler konusunda yanlış bir anlayışa sahip olduğunu" belirtti.

Barrack'a göre, Colani'nin kontrolündeki bölgelere yakın alanlarda hiçbir örgütün bulunmasına izin verilmiyordu.

Barrack, "İsrailliler, tahliye edilmesi için Genelkurmay karargâhını bombalama niyetlerini Şaraa'ya bildirdiler," diye ekledi.

Barrack, Colani'nin büyük kuvvetleri olmadığı için Lübnan'a yönelik bu tür bir saldırı veya eylemden endişe duymadığını, sadece 25 bin askeri olduğunu ve bu tür çatışmalara giremeyeceğini ifade etti.

Barrack, Amerikalıların Colani'ye "güçlü" bir ordu kurmasında yardımcı olduğunu da kaydetti.

Barrack'a göre, HTŞ'nin Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani "mükemmel bir adam olsa da" Colani'nin şu anda bir alternatifi bulunmuyor.

Canbolat, Muhammed bin Selman ile görüşmek istiyor

Eski milletvekili Velid Canbolat ile yaptığı görüşmede Barrack, Suriye'de yaşananların arka planını ve boyutlarını anlattı.

Barrack'ın, "oradaki durumu İsraillilerle işbirliği içinde yöneten şeyhler grubundan" hoşnut olmadığı ve Canbolat'ın tutumunu anladığı belirtildi. Bununla birlikte Barrack, Colani'ye bağlı grupların ihlallerde bulunduğunu da kabul etti.

Colani'nin Körfez ülkelerinden aldığı büyük destekle hareket ettiğine dair konuşmalar yapılırken, el-Ahbar'a konuşan geniş bilgi sahibi kaynaklar, "Canbolat'ın, Amerikalı elçinin önünde Suriye'deki gelişmeleri ve Süveyda'nın durumunu görüşmek üzere Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme arzusunu dile getirdiğini" söyledi.

Barrack'ın, Canbolat'tan bu görüşmenin ayarlanmasına yardımcı olması yönünde bir talep işittiği anlaşıldı.