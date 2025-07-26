Ayetullah Hamenei: İran’ın düşmanları yine yanlış hesap yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İranlı üst düzey komutanlar ve bilim insanlarının ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin 40. günü dolayısıyla yayımladığı mesajda İran’ın askerî ve bilimsel alanlardaki ilerleyişinin daha büyük bir azim ve hızla süreceğini vurguladı.

Cuma günü İran halkına hitaben yayımladığı mesajda Devrim Lideri, İran’a yönelik saldırganlığı, “şer dolu ve suçlu Siyonist iktidar grubunun” bir eylemi olarak nitelendirdi ve bunu “İran milletinin alçak ve kin dolu düşmanından gelen bir darbe” olarak tanımladı.

“Bakıri, Selami, Raşid, Hacızade, Şadmani gibi komutanlarla Tehrançi ve Abbasi gibi bilim insanlarının şehadeti, her millet için ağır bir kayıptır,” diyen Ayetullah Hamenei, “Ancak akılsız ve kısa görüşlü düşman, bu saldırıyla amacına ulaşamamıştır,” ifadelerini kullandı.

İsrail rejiminin İran’ın ilerleyişini yavaşlatmaya yönelik girişiminin geri teptiğini belirten Devrim Lideri, “Gelecek, askerî ve bilimsel hareketlerimizin çok daha hızlı bir ivmeyle yüce ufuklara doğru ilerleyeceğini gösterecek, inşallah,” dedi.

Ayetullah Hamenei, ABD-İsrail saldırılarına karşı direnişlerinden ötürü İran halkı ve kurumlarını överek konuşmasını sürdürdü:

“Bu acı olayda bazı parlak gerçekler de gün yüzüne çıktı: Hayatta kalanların sergilediği sabır ve dirayet — ki bu yalnızca İslam Cumhuriyeti tarihindeki örneklerle kıyaslanabilir —, şehit liderlerin bağlı bulunduğu kurumların sarsılmaz duruşu ve bu ağır darbenin çalışmaları sekteye uğratmasına izin vermemeleri, ve İran milletinin mucizevi direnci; birliği, manevî gücü ve sahada kalma kararlılığı.”

“Bu düşmanlar soğumuş demiri dövüyorlar, boşuna uğraşıyorlar” diye ekleyen Ayetullah Hamenei, “İslam Cumhuriyeti, Allah’ın izniyle, her geçen gün daha da güçlenecek,” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamenei ayrıca İran toplumunun tüm kesimlerine hitaben yedi stratejik görev belirledi: millî birliğin korunması, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızlandırılması, ulusal onurun savunulması, savunma kapasitesinin artırılması, devlet yönetiminin verimliliği, topluma manevî rehberlik sunulması ve özellikle gençler arasında devrimci ruhun canlı tutulması.

“Yüce ve Rahman olan Allah, bu görevleri yerine getirmekte hepimize yardım etsin,” diyerek mesajını sonlandırdı.