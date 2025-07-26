İsrail'in desteklediği çete liderinin makalesi WSJ'de yayımlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uyuşturucu kaçakçılığı, IŞİD bağlantısı ve insani yardım yağmasıyla anılan, Gazze’de İsrail destekli milis gücünün lideri Yaser Ebu Şebab, şimdi de Wall Street Journal’da makale kaleme alarak sahadaki vekil rolünü medya düzlemine taşıdı.

İsrail, Hamas’ı doğrudan askeri yöntemlerle ortadan kaldıramayınca sahada “alternatif bir yönetim” inşa etme stratejisine yöneldi.

Bu stratejinin merkezinde, Yasir Ebu Şebab gibi direniş karşıtı silahlı milisleri destekleyip silahlandırarak Gazze içinde bir iç bölünme yaratmak ve Hamas’ı toplumsal tabanından koparmak yer alıyor.

Refah merkezli bir “güvenli bölge” kurularak buradaki kontrol bu milis gruplarına devredilirken, insani yardım operasyonları da vekil güvenlik ağına dönüştürülüyor.

Hamas’ın iktidardan uzaklaştırılması için “uluslararası toplumun bağımsız bir Filistin yönetimini tanıması” gerektiğini savunan, bunun Gazze’de barış ve istikrarın önünü açacağını iddia eden Şebab, WSJ'deki yazısında, kendisini Hamas’tan bağımsız, sivil halkı koruyan bir “pragmatist” olarak sunarken, İsrail’in desteklediği bu milis yapılanmayı Gazze’nin geleceği için meşru bir alternatif yönetim biçimi olarak meşrulaştırmaya çalışıyor.

Yazısında, doğu Rafah’ta “Hamas’tan bağımsız” bir yönetim kurduklarını, bölgedeki halkın artık “ölüm korkusu olmadan” yaşayabildiğini ve “Gazze’nin büyük kısmını savaş alanından işleyen bir topluma dönüştürmeyi” hedeflediklerini vurgulayan Şebab, bu modeli genişletmek için uluslararası destek çağrısı yapıyor.

Şebab, Hamas’ı “yardımları çalan ve halkı terörize eden” bir yapı olarak gösterirken, kendi grubunun “şiddeti reddeden” ve “Filistin halkının gerçek öfkesini dile getiren” tek alternatif olduğunu iddia ederek, İsrail destekli IŞİD bağlantılı vekil güç kimliğini kamufle etmeye çalışıyor.

'Ailesinden Hamas tarafından öldürülen yakınlarının' ardından artık korkmadığını belirten Şebab, “Bizleri destekleyin” çağrısıyla, Gazze’deki çatışma döngüsünün dışına çıkmak isteyen 600 binden fazla insanın güvenli yaşam alanlarına ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Yazısında, Gazze halkının büyük çoğunluğunun Hamas’ı reddettiğini ve “savaş sona erdiğinde Hamas’ın iktidarda kalmasını istemediklerini” iddia eden Şebab, bu nedenle alternatif bir yönetim olarak kendilerinin ön plana çıktığını öne sürerek şu çağrıda bulunuyor:

''Halk Güçleri olarak, Gazze’deki ezici çoğunluğu temsil eden Filistin halkı adına ABD ve Arap ülkelerine çağrımız şudur: Liderliğimizdeki bağımsız bir Filistin yönetimini resmen tanıyın ve destekleyin.''