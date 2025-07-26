Ammar el-Hekim’den bölgesel İstikrarsızlık ve İsrail uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Şafak News Ajansı’nın haberine göre, Ulusal Devlet Güçleri İttifakı lideri Ammar el-Hekim, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Irak halkının bileşenleri arasında “nefret, kin, fitne ve ayrımcılık” yayarak “kartları karıştırmayı” hedefleyen “kötü niyetli gündemler” konusunda uyarıda bulundu. El-Hekim, merkezi hükümet ve ilgili kurumları bu planlara karşı durmaya çağırdı.

El-Hekim, “kadına yönelik şiddet” konulu konferansta yaptığı konuşmada, “Bugün Irak ve bölgenin geleceğiyle doğrudan ilgili büyük zorluklar ve ciddi tehlikelerle karşı karşıyayız. Özellikle bölgede tırmanış mantığı, silah dili ve savaşın devam etmesi ve İsrail’in pervasızlığını durdurma konusunda uluslararası iradenin yokluğu bu durumu daha da tehlikeli hale getiriyor.” dedi.

Iraklıların birlik içinde olmaları ve Necef’teki en yüksek dini merci olan Ayetullah Ali el-Sistani etrafında kenetlenmeleri gerektiğini belirten el-Hekim, bu merciin tavsiye ve rehberliklerine bağlı kalmanın her türlü tehlike ve tehdide karşı en etkili yol olduğunu ifade etti.

El-Hekim şöyle devam etti: “Bugün halkımıza ve gençlerimize karşı yürütülen yılgınlık ve abartı dili, düşmanın ülkemize ve halkımıza karşı yürüttüğü psikolojik savaşın bir parçasıdır. Toplumsal ve siyasi seçkinlerin buna kararlılıkla, net bir duruşla ve azimle karşı durması gerekmektedir. Hükümetin ve ilgili kurumların ise, bu kötü niyetli gündem sahiplerinin gençlerimizin kararlılığını ve toplumumuzun güvenliğini zedelemesine izin vermemesi gerekir.”

El-Hekim, Suriye'de bugün yaşanan yönetimsel karmaşa ve durumların, Irak için potansiyel güvenlik ve insani yansımaları dikkate alındığında, bölge güvenliği ve komşu ülkeler açısından “gerçek bir tehdit” oluşturduğunu ve bu nedenle daha fazla dikkat gerektirdiğini ifade etti.

El-Hekim son olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği’ni, bölgede yaşanan saldırılar, ihlaller ve kayıtsızlık karşısında tarihi ve sorumlu rollerini üstlenmeye çağırdı.