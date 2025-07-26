'Paşinyan, Zengezur koridoru için gizli pazarlıklar yürütüyor'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Moskovskiy Komsomolets gazetesi, Ermenistan hükümetinin, Zengezur koridorunun yönetiminin ABD'li özel askeri şirkete devredileceği yönündeki iddiaları yalanlamasını ele aldı.

Gazete, Erivan'ın "dezenformasyon" olarak nitelediği haberin ayrıntılarını ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önceki çelişkili açıklamalarını gündeme taşıyarak, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz," değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan Bakanlar Kurulu Enformasyon Dairesi, İspanyol Periodista Digital sitesinde yayımlanan makaleyi "dezenformasyon" ve "hibrit savaş ile manipülatif propagandanın tezahürü" olarak tanımlamış, site için defalarca "şüpheli" ifadesini kullanmıştı.

"Trump Köprüsü" başlıklı gizli memorandum

Periodista Digital'in 22 Temmuz tarihli "Paşinyan, Ermenistan'ın bölgesini ABD'ye devretmeyi kabul etti ancak Fransa zarar görecek" başlıklı haberinde, Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan gizli memorandumdan bahsediliyordu.

Habere göre, metin Fransa'daki Ermeni diasporası temsilcileri aracılığıyla Ermenistan hükümetindeki bağlantılarından sızdırıldı.

"Trump Köprüsü Ulaşım Koridoru Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" başlıklı belgede, Ermenistan'ın Sünik bölgesinden geçen 42 kilometrelik ulaşım koridorunun açılması öngörülüyor.

Belgede Ermenistan'ın Syunik üzerindeki egemenliğini koruyacağı vurgulansa da koridorun yönetiminin en az 99 yıllığına bir özel Amerikan şirketine devredileceği belirtiliyor.

Anlaşmaya göre, şirket koridor gelirlerinin yüzde 40'ını alırken, Ermenistan'a sadece yüzde 30'u kalacak. Memorandumun, koridorun güvenliğini sağlamak üzere Ermenistan topraklarında bin askerlik Amerikan özel askeri şirketinin konuşlandırılmasını içerdiği de iddia edildi.

Gazete, ABD'nin zayıf ülkeleri işgal etmek için uzun zamandır Irak ve Afganistan'da olduğu gibi özel askeri şirketleri kullandığını belirterek, "Bu yaklaşım, ABD'nin can kayıplarından sorumlu tutulmaktan kaçınmasını ve özel askeri şirketlerin kayıplarını kendi askeri zayiatı olarak görmemesini sağladı," diye yazdı.

Habere göre, ABD'nin asıl amacı Ermenistan-İran sınırında kontrolü ele geçirmek ve bu durum bölgede büyük savaşı tetikleyebilir.

Erivan'dan yalanlama: "Hibrit savaşın tezahürü"

Ermenistan hükümeti, Periodista Digital sitesini "şüpheli kökenli" olarak nitelendirerek "sahte kimlikler" kullanmakla suçladı.

Haberin ertesi günü bazı Ermeni haber siteleri, İspanyol yayınının sahte yazar profilleri kullandığını, bazı gazetecilerinin gerçekte var olmadığını ve fotoğraflarının çevrimiçi fotoğraf bankalarından alındığını öne sürdü.

Moskovskiy Komsomolets ise bu suçlamanın ciddi olduğunu ancak gazetecilikte "takma ad" kullanılabileceğini hatırlattı.

Gazete, "Trump Köprüsü" hakkındaki makalenin yazarının gerçek kişi olduğunu belirtti: "Yazarın adı Josué Cárdenas, Valensiya doğumlu ve Salamanca'da yaşıyor. Kendisi tanınmış İspanyol gazeteci ve hatta şair. Mikrobloğunda 30 binden fazla takipçisi var. Dolayısıyla Paşinyan'ın propagandası burada hedefi açıkça şaşırdı."

"Paşinyan'ın kendisi itiraf etmişti"

Moskovskiy Komsomolets, söz konusu senaryoyu ilk olarak bir hafta önce kendi yayınlarında "temel mantığa" dayanarak dile getirdiklerini belirtti.

Gazete, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Washington'un Azerbaycan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne uzanan ihtilaflı yolu, yani Zengezur koridorunu, uzun vadeli kiralama koşuluyla kontrol altına alabileceğini ima ettiğini hatırlattı.

Gazete, Başbakan Paşinyan'ın 16 Temmuz'daki basın toplantısında bu tür tekliflerin varlığını ve Erivan'ın bunlarla ilgilendiğini doğruladığını vurguladı. Paşinyan, "Şu anda Amerika'nın teklifi tartışılıyor. Biz bununla ilgileniyoruz. Henüz anlaşma yok ama olabilir," demişti.

Moskovskiy Komsomolets, yazısını şu iğneleyici ifadelerle sonlandırdı:

"Büyük ihtimalle Fransa'daki Ermeni diasporasında 'Trump Köprüsü' başlıklı belge gerçekten dolaşıyor. Nesnel gerçekliği yansıtıyor olabilir mi? Kim bilir. Ama denildiği gibi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Gerçek şu ki, Paşinyan şu anda kamuoyundan özenle gizlenen yoğun perde arkası müzakereler yürütüyor. Mezbahaya götürülen koyunlara da yolculuğun nihai hedefi önceden söylenmez. Aksi takdirde huysuzlanabilirler. Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri filmindeki Molly'nin dediği gibi: 'Çakal para istiyor'."