İran'ın Zahidan kentindeki adliye binasına terör saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki adliye binası, bu sabah silahlı teröristler tarafından hedef alındı.

Saldırıyı Ceyş'ul Adl terör örgütü üstlenirken, bina içindeki çatışmaların sona erdiği ve bölgede geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

Binaya girer girmez ateş açtılar

Tesnim haber ajansının aktardığına göre, çok sayıda silahlı terörist unsur, Zahidan'ın Azadi Caddesi'nde bulunan adliye binasına baskın düzenledi. Teröristlerin binaya girer girmez ateş açması, bölgede kargaşaya yol açarken güvenlik güçlerini de alarma geçirdi.

Saldırı sonucunda can kaybı ve maddi hasar meydana geldiği, ancak kayıpların boyutuna ilişkin net bilgilerin henüz takip edildiği belirtildi.

Saldırının hemen ardından olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve acil durum birimi sevk edildi.

Bölgeyi sıkı güvenlik kordonu altına alan ekipler, saldırganların tespiti ve yakalanması için kapsamlı tarama ve takip operasyonları başlattı.

Yargı Erki: Bina içindeki çatışmalar bitti

Yargı Erki'ne bağlı basın dairesinden yapılan açıklamada, "Kimliği belirsiz silahlı kişiler bu sabah Sistan ve Belucistan eyaletindeki adli makamlara saldırmıştır. Yapılan takip neticesinde, adliye binası içindeki çatışmalar sona ermiştir," ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Ceyş'ul Adl terör örgütü, yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.