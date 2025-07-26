İngiltere ve Fransa'dan Ortadoğu’da 'Filistin Devleti'ni' tanıma çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ortadoğu’da barışa giden yolu belirlemek için “en yakın müttefikleriyle” birlikte çalıştığını belirterek, Filistin Devleti’nin tanınmasının “bu uluslararası süreçte atılması gereken adımlardan biri” olması gerektiğini vurguladı.

Starmer, X hesabından paylaştığı video mesajında, “Yakın müttefiklerimizle birlikte, bu savaştan etkilenenlerin hayatlarını değiştirecek pratik çözümlere odaklanarak bölgede barışa giden yol üzerinde çalışıyoruz. Bu yol, acilen ihtiyaç duyduğumuz ateşkesi kalıcı barışın ön şartı haline getirmek için somut adımlar atacak,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Starmer, “Filistin devletinin tanınması da bu adımlardan biri olmalı. Bu konudaki tutumum kesinlikle nettir,” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise perşembe günü X platformunda yaptığı paylaşımda, Fransa’nın “Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barışa ulaşma yönündeki tarihi taahhüdünü yerine getirmek amacıyla” Filistin Devleti’ni tanımaya karar verdiğini açıkladı.

Resmi açıklamanın önümüzdeki eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, İsrail Savaş Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, “Güvenliğimize zarar verecek, varlığımızı tehdit edecek ve İsrail toprakları üzerindeki tarihi hakkımızı ihlal edecek bir Filistin varlığının kurulmasına asla izin vermeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

İsrail Knesset’inin 18 Temmuz 2024’te, 120 milletvekilinden 68’inin oyuyla Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan resmi bir bildiri kabul etmesi de dikkat çekiyor.