Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı: HTŞ, Suriye toplumunu parçalamaya çalışıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal, Suriye toplumunu parçalamayı ve dini kisve altında şiddeti meşrulaştırmayı amaçlayan bir “terör örgütü” olarak tanımladığı yönetime getirilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü kınadı.

Video açıklamasında, insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturma komitelerini tamamen reddettiğini belirten Gazal, bu komiteleri “suçları aklamak ve failleri örtbas etmek için bir araç” olarak nitelendirdi.

“Hakikati batıl ile karıştırdılar, hakikat kisvesi altında batılı yalana büründürdüler ve kamuoyunu yanıltmak, gerçeği örtbas etmek için çaresiz bir çaba gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Gazal, “Dürzi toplumuna fiili yetkililer tarafından yapılan, eski rejimin kalıntıları oldukları bahanesiyle Alevilere yönelik yapılan katliamların tekrarıdır” diyerek, sivillere yönelik ihlallerin araştırılması için acil uluslararası müdahale ve bağımsız komiteler kurulması çağrısında bulundu.

Mevcut durumun Suriye’nin coğrafi birliğini tehdit ettiğini vurgulayan Gazal, kapsamlı bir siyasi çözüme yönelik ciddi adımlar atılmadığı takdirde çöküşün daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Tüm Suriye unsurlarını memnun edecek, mutabakatla kabul edilen bir anayasa çerçevesinde merkezi olmayan veya federal bir siyasi sistemin kurulması gerektiğini belirtti.

Gazal, tutukluların serbest bırakılması ve katliamlar ile ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Alevi mezhebinin kaderinin, Suriye’nin kaderinden ayrılamayacağını ifade ederek, parçalanma projeleri karşısında tek seçeneğin düşünce ve ilke birliğine bağlı kalmak olduğunu belirtti.

Açıklamanın sonunda, uluslararası topluma, Suriyelilerin çektiği acılara son vermek için hakları garanti altına alan ve adalet sağlayan adil bir siyasi çözüm için gerçek baskı yapma çağrısı yapıldı.