Yemen, İsrail’in stratejik hedeflerini vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, yerli üretim “Filistin-2” hipersonik balistik füzesinin, işgal altındaki Birüssebi bölgesinde bulunan stratejik bir İsrail hedefini vurduğunu açıkladı. Füze saldırısının, üç ayrı İHA saldırısını da kapsayan daha geniş çaplı bir eşgüdümlü operasyonun parçası olduğu belirtildi.

Yemen ordusu sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "Siyonist düşmana ait hassas bir alanı" hedef aldığı ifade edildi. Hedefin niteliği açıklanmazken, füze saldırısının "hedefine tam isabetle ulaştığı" vurgulandı.

Füze saldırısına ek olarak, Yemen Hava Kuvvetleri'nin Umm el-Raşraş (Eilat), Askalan ve Hadera'nın güneyindeki stratejik alanlara üç ayrı İHA saldırısı düzenlediği ve bu saldırıların da başarıyla hedeflerine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada bu saldırıların, İsrail işgaline Gazze'deki saldırılarını durdurması ve uyguladığı kuşatmayı kaldırması yönünde baskı kurmayı amaçlayan devamlı bir harekatın parçası olduğu kaydedildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, "Gazze'ye yönelik saldırılar sona ermeden ve kuşatma kaldırılmadan operasyonlarımız durmayacak." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Seri, Yemen’in Filistin davasına olan bağlılığını yeniden vurgulayarak, geriklimi daha fazla tırmandırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, “Mazlum Filistin halkını destekleme konusundaki kararlı duruşumuzdan, sonuçları ne olursa olsun geri adım atmayacağız.” denildi.

İsrail işgal ordusu günün erken saatlerinde, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin tespit edildiğini duyurdu.

İsrail medyasına göre, füze Batı Şeria’nın güneyindeki çeşitli yerleşimlerde ve Lut Gölü çevresindeki bölgelerde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. Uyarıların, askeri yetkililerin gelen bir tehdit hakkında ilk açıklamalarından sadece birkaç dakika sonra yapıldığı bildirildi.

İsrailli askeri yetkililer, söz konusu füzenin Yemen kaynaklı daha geniş kapsamlı bir hava saldırısı dalgasının parçası olduğunu belirtti.