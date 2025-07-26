Kremlin’den NATO’ya sert uyarı: Kaliningrad kırmızı çizgimiz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı ve Denizcilik Konseyi eski Başkanı Nikolay Patruşev, Kaliningrad bölgesine yönelik herhangi bir askeri saldırıya karşı Moskova’nın derhal ve ezici bir karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Patruşev, bu durumda Rusya’nın anayasa ve savunma doktrini çerçevesinde tüm askeri kapasitesini –gerekirse nükleer silahları da dahil olmak üzere– kullanacağını kaydetti.

Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik’e konuşan Patruşev, “Kaliningrad, Rusya’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bölgeye yönelik herhangi bir saldırı, nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının ve askeri doktrinin temel ilkeleri doğrultusunda, elimizdeki tüm imkânlar kullanılarak hızlı ve ezici bir şekilde yanıtlanacaktır,” ifadelerini kullandı.

Patruşev, Moskova’nın Batı’nın bölgeye dönük askeri planlarından haberdar olduğunu belirterek, Rusya’nın Kaliningrad bölgesinin güvenliğini sağlayacak tüm askeri imkânlara sahip olduğunu vurguladı.

Batılı liderleri sert sözlerle hedef alan Patruşev, günümüz Batılı stratejistlerini Nazi rejiminin fikir babalarına benzeterek, “Bugün Batı’da dile getirilen saldırgan planlar, tarihin çöplüğüne atılan Nazi seleflerinin onaylayacağı türden. Eminim ki bu çağdaş savaş kışkırtıcıları da aynı sonla karşılaşacak,” dedi.

Öte yandan, ABD'nin Avrupa ve Afrika’daki Kara Kuvvetleri Komutanı General Christopher Donahue, temmuz ayı başında yaptığı açıklamada, NATO’nun “Doğu Cephesi Caydırıcılık Hattı” adını verdiği girişim kapsamında, Kaliningrad’daki Rus savunma kabiliyetlerini baskılamayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu plan, kara unsurlarını güçlendirmeyi ve NATO üyeleri arasında askeri-sanayi iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya’nın Batı’dan gelen bu tür açıklamaları ciddiyetle takip ettiğini vurgulayarak, “NATO’nun Rusya’ya yönelik düşmanca tutumu, bizi ulusal güvenliğimizi korumak için gerekli karşı önlemleri almaya zorluyor,” dedi.