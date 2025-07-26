WSJ: İsrail'in tek varlık sebebi ABD

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cumartesi günü Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Beyaz Saray’ın İsrail’in işgaliyle yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek, Washington’un İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu üzerinde kayda değer bir nüfuza sahip olduğunu söyledi.

Yetkili, ABD’nin İsrail’e verdiği açık desteğin altını çizerek, Netanyahu’nun işgalci yapının “tek varlık sebebinin” ABD olduğunun tamamen bilincinde olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Katolik Kilisesi’nin bombalanması gibi tartışmalı gelişmeler yaşandığında doğrudan Netanyahu ile iletişime geçtiği ve kamuoyuna yönelik açıklayıcı bir tutum sergilemesini talep ettiğini aktardı.

Aynı yetkili, İsrail’in bazı hamlelerinin, Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Harika Yap” sloganıyla yürüttüğü kampanyanın destekçileri arasında rahatsızlığa yol açtığını da vurguladı.

Trump ile Netanyahu arasındaki ilişki derinliğine dikkat çeken yetkili, Trump'ın yaklaşık bir ay önce Netanyahu’ya yönelik yargı sürecinin “derhal” sonlandırılması ya da kendisine af çıkarılması çağrısında bulunduğunu da hatırlattı.

Trump yaptığı açıklamada, “ABD, (İran’la savaş sırasında) İsrail’i kurtardı; şimdi ise Benyamin Netanyahu’yu kurtaracak olan da yine ben olacağım,” ifadelerini kullanmıştı.