İran’ın Nahid-2 uydusu uzayda başarıyla görevde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Uzay Ajansı (ISA) Başkanı Hüseyin Salariyeh, yeni fırlatılan Nahid-2 uydusundan gelen ilk telemetri sinyallerinin alındığını doğrulayarak, uydunun şu an yörüngesinde sağlam ve beklendiği şekilde çalıştığını açıkladı.

Salariyeh, uydu fırlatılmasından iki gün sonra Pazar günü Press TV’ye verdiği demeçte, şu anda her bir alt sistemin işlevselliğinin sistematik olarak test edildiğini belirtti.

Ku-bant iletişim teknolojisi kullanan Nahid-2’nin, geniş bant iletişim kurulmasında dünya çapında yaygın şekilde kullanılan bir haberleşme uydusu olduğunu ifade etti.

ISA başkanı, uydunun tasarım ve ekipmanlarının kapsamlı test ve değerlendirmelerden geçtiğini söyledi.

“İran’ın yörüngedeki ilk uydusu olması sebebiyle, önceliğimiz alt sistemlerin tasarımı ve yapısal özelliklerini değerlendirmek. Standart prosedürümüz gereği, ilk aşamada yörüngede stabilizasyon sağlanması ve uydu durumuyla ilgili kontroller yapılması yer alıyor,” diye ekledi.

Salariyeh, Nahid-2’nin başarılı şekilde yörüngeye yerleştirilmesinin ülkenin uzay teknolojilerinde önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı ve yeni nesil Nahid-3 uydusunun yapımının halihazırda sürdüğünü belirtti.

İran’ın yerli üretim Nahid-2 uydusu, 25 Temmuz Cuma günü Rusya’nın doğusundaki Vostochny Uzay Üssü’nden Soyuz roketi ile 500 kilometre yörüngeye başarıyla fırlatıldı.

Nahid-2, gelişmiş haberleşme, itki ve kontrol teknolojilerini bünyesinde barındırarak, Tahran ile Moskova arasındaki uzay iş birliğini güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uydu, güvenli veri iletimi, yerleşik depolama kapasitesi ve uydu sistemleri ile görev kontrol merkezi arasında doğrudan bağlantı sağlama gibi çok yönlü iletişim ve araştırma fonksiyonları sunacak.

Uzmanlar, Nahid-2’yi İran’ın uzay tabanlı haberleşme altyapısında önemli bir sıçrama olarak tanımlıyor.

Ayrıca, İran uydu filosunda ilk kez Nahid-2, uydu duruş kontrolü için kullanılan kimyasal ve sıcak gaz itki sistemlerinin test platformu olarak görev yapacak.

Uydu, yenilikçi özelliklerinden biri olarak, GPS kullanmadan, standart bir yörünge formatı olan İki Satır Öğesi (Two-Line Element - TLE) verileri aracılığıyla özerk konum takibi gerçekleştirecek.