İlham Ahmed: HTŞ ile müzakere yok, diyalog var

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- PYD öncülüğünde kurulan özerk yönetimde yetkili olan İlham Ahmed, IŞİD ve el-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü ile yürütülen sürecin tam anlamıyla bir "müzakere" olmadığını, daha çok 'Suriye krizine çözüm bulmayı amaçlayan bir "diyalog" ve "görüşme" olduğunu' iddia etti.

''Bu görüşmeleri denetleyen veya gözlemleyen birileri var mı? Arabulucular var mı?'' sorusuna cevaben şöyle dedi:

''Evet, arabulucular var. Bu kez ilk defa Amerikalı bir temsilci katıldı, ayrıca Fransızlar da katıldı ve İngilizler de dolaylı olarak yer aldı. Ama taraf olarak biz ve HTŞ birlikte oturduk ve çözüm bulabileceğimiz bazı ana noktalar üzerinde durduk. Yani böyle bir toplantıda ne gibi kararlar alabiliriz, özellikle Şam'da 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın maddelerinin uygulanması için, bunları nasıl ve hangi yöntemlerle hayata geçirebiliriz? Bu temelde tartışmalar yapıldı.''

Temel hedeflerinin Suriye'nin birliği içinde, tüm kimliklerin tanındığı bir ortaklık kurmak olduğunu iddia eden PYD yetkilisi, görüşmelerdeki en büyük anlaşmazlığın "entegrasyon" kavramının tanımı olduğunu; HTŞ'nin bunu bir "devralma" olarak gördüğünü, kendilerinin ise "karşılıklı tanıma ve iradeli katılımı" esas aldığını söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) HTŞ ordusuna entegrasyonunun 10 Mart anlaşmasında yer aldığını ancak bunun bir "teslimiyet" şeklinde olamayacağını iddia eden Ahmed, mevcut koşullarda silah bırakmanın gündemlerinde olmadığını, bunun "intihar" anlamına geleceğini ifade etti.

Eğitim, sağlık ve iç güvenlik gibi kritik alanlarda yerel yönetimlere yetki devri öngören "adem-i merkeziyetçi" bir Suriye modeli savunduklarını belirten Ahmed, sınırlar, pasaport ve dış politika gibi ulusal konuların ise merkezi yönetim çatısı altında kalabileceğini ifade etti.

Türkiye ile "dolaylı" ve "açık bir kanal" üzerinden görüşmelerin olduğunu doğrulayan Ahmed bunu çatışma yerine diyaloğu tercih etmek olarak niteledi.

MİT ile doğrudan görüşüp görüşmediği sorusunu ise net bir şekilde yanıtlamaktan kaçındı.

İlham Ahmed, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin adem-i merkeziyetçi bir Suriye için arabuluculuk rolünü "takdire şayan" ve "olumlu" olarak niteledi.

Ahmed, bölgedeki halkın yerel kurumlarda görev almasına rağmen HTŞ tarafından devlet personeli olarak kabul edilmediğini belirtti.

“Bize ‘siz kurumlarda çalışıyorsunuz ama biz gelip devralacağız, sizin işiniz yok’ deniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.