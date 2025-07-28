PJAK, İran'ın batısında yeniden faaliyete geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- PKK'ya bağlı PJAK'ın, İran'ın batısındaki sınır bölgelerinde düzenlediği saldırılarla yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Örgütün son bir hafta içinde gerçekleştirdiği üç ayrı saldırıda dört İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, iki görevli de yaralandı.

"Mossad ve CIA tarafından tasarlandı"

Islamic World News portalının değerlendirmesinde, saldırıların, Mossad ve CIA gibi istihbarat teşkilatları tarafından tasarlanan ve terörist ve ayrılıkçı gruplar aracılığıyla İran'ın sınır bölgelerini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan planın parçası olduğu belirtildi.

Bu kapsamda PJAK unsurları, Kürdistan vilayetine bağlı Bane ve Batı Azerbaycan vilayetine bağlı Serdeşt ilçelerinde İranlı sınır muhafızlarına yönelik üç saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılar bir hafta içinde gerçekleşti

Saldırıların ayrıntıları şu şekilde aktarıldı:

İlk saldırı, 22 Temmuz'da Bane sınır alayına bağlı birliklerin sınır hattında devriye görevi yürüttüğü esnada yaşandı. Çıkan silahlı çatışmada Sina Settarvend isimli sınır muhafızı hayatını kaybetti.

İkinci saldırı, 23 Temmuz'da Bane ilçesine bağlı Seyran Bend sınır karakolu civarında meydana geldi. PJAK unsurlarının kurduğu pusuda Seccad Edib ve Ali Budak isimli iki sınır muhafızı şehit olurken, bir muhafız da yaralandı.

Son saldırı ise 26 Temmuz'da Serdeşt ilçesindeki Ağlan üssü civarında düzenlendi. Militanların Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araca ateş açması sonucu Meysem Kebiri isimli Besic mensubu hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.