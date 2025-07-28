Irak polisi ile Halk Seferberlik Güçleri arasında çatışma çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın başkenti Bağdat’ta Pazar günü, Halk Seferberlik Güçleri’nden (HSG) bir grup savaşçı ile polis arasında çıkan çatışmada en az bir polis memuru hayatını kaybetti, 14 HSG savaşçısı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın iddiasına göre, çatışma Bağdat’ın Kerk bölgesinde, HSG savaşçılarının Tarım Bakanlığı’na ait bir binayı basması sonrası başladı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, HSG savaşçılarının ''idari toplantı esnasında binaya baskın düzenleyerek personel arasında panik yarattığını, bunun üzerine polis çağrıldığını'' iddia etti.

Güvenlik kaynakları ve olay yerindeki üç çalışan, Halk Seferberlik Güçlerinin eski müdürün görevden alınmasını engellemek istediklerini aktardı.

Başbakan Muhammed Şia es-Sudani’ye bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı, gözaltına alınanların HSG üyesi olduğunu doğrulayarak, şahısların yargıya sevk edildiğini bildirdi.

Polis ve hastane kaynakları, en az bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, dokuz polis memurunun ise yaralandığını açıkladı.

Sudani’nin olayla ilgili soruşturma için bir komite kurulmasını talep ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan savaşçıların, Ketaib Hizbullah’a bağlı 45. ve 46. Tugaylardan oldukları ifade edildi.