Suudiler öncülüğünde 'iki devletli çözüm' aldatmacası genişletiliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan’ın uluslararası arenada Filistin Devleti’nin tanınması sürecine öncülük ettiğini belirtti. Son olarak Fransa’nın da Filistin’i resmen tanıdığını hatırlatan Mustafa, ''bu gelişmenin iki devletli çözüm ve bölge barışı için önemli olduğunu'' vurguladı.

Suudi Arabistan ve Fransa, Pazartesi günü New York’taki BM Genel Merkezi’nde iki devletli çözüm konulu bakanlar konferansı düzenleyecek. Konferans, Filistin Devleti’ne giden yol haritasını belirlemeyi amaçlıyor.

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, ''konferansın Suudi Arabistan’ın Filistin davasına verdiği desteğin göstergesi olduğunu ve 1967 sınırları ile Doğu Kudüs’ün başkent kabul edildiği adil bir barış için çalıştıklarını'' iddia etti.

2024 yılında dokuz ülke Filistin’i tanırken, bu sayının önümüzdeki dönemde beş Avrupa ülkesinin katılımıyla artması bekleniyor. Filistin heyetine Başbakan Mustafa liderlik edecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da konferansta diğer ülkeleri Filistin’i tanımaya çağıracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise BM Genel Kurulu’nda Eylül ayında bu tanımayı resmileştireceklerini duyurmuştu.

Öte yandan, Lübnan'daki direniş Hizbullah, iki devletli çözüm gibi siyasi planları, işgalcilere meşruiyet kazandıran bir aldatmaca olarak değerlendirirken silahlı direniş, Filistin davasının vazgeçilmez ve gerçek çözüm yolu olmayı sürdürüyor.