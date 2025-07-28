İran İstihbarat Bakanlığı'ndan NATO istihbaratıyla 12 günlük savaş açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail ile 12 Haziran tarihinde başlayan ve 12 gün süren savaş esnasında ve sonrasında yürütülen istihbarat faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir bildiri yayımladı.

"NATO istihbaratına karşı sessiz savaş" başlığıyla yayımlanan bildiride, söz konusu savaşın Siyonist rejim ve ABD öncülüğünde rejimi devirme ve İran'ı bölme amacı taşıyan topyekûn bir saldırı olduğu, ancak bu planın bozguna uğratıldığı ifade edildi.

Bakanlık, bu süreçte Siyonist rejime karşı aktif saldırı operasyonları düzenlendiğini, hassas keşifler yapıldığını, suikastların önlendiğini, casusların ve terör örgütü üyelerinin yakalandığını, silah sevkiyatlarının engellendiğini ve büyük siber saldırıların püskürtüldüğünü duyurdu.

"Hedef, hükümeti devirmek ve İran'ı bölmekti"

Bakanlığın açıklamasına göre, 12 günlük savaş, İran'ın nükleer ve savunma kabiliyetlerini hedef alan sınırlı bir askeri harekât değil, tam teşekküllü bir savaş planıydı.

Tesnim ajansının haberine göre bildiride, bu planın "Amerikan-Siyonist şeytani ve düşman cephe" tarafından yürütüldüğü ve askeri, güvenlik, istihbarat, bilişsel savaş, yıpratma eylemleri, suikast, sabotaj, istikrarsızlaştırma ve iç karışıklık çıkarma gibi hibrit unsurları içerdiği belirtildi.

Planın nihai hedefinin "ülkeyi boyun eğdirme ve teslim olmaya zorlama, İslam Cumhuriyeti rejimini devirme ve büyük İran'ı bölme" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu savaşın hazırlık sürecinde müzakere girişimleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Guvernörler Kurulu'nun yayımladığı karar, yoğun propaganda ve psikolojik harp gibi yöntemlerin kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca CENTCOM, Pentagon ve Batılı teknoloji şirketlerinin uydu, siber, sinyal takibi, kuantum hesaplama ve yapay zekâ gibi en son teknolojik imkânlarının da seferber edildiği vurgulandı.

İşgal altındaki topraklarda operasyonlar

İstihbarat Bakanlığı, savunma faaliyetlerinin yanı sıra Siyonist rejime karşı "benzeri görülmemiş bir hibrit istihbarat saldırısı" başlattığını duyurdu.

Bakanlık, güvenlik gerekçesiyle sınırlı bilgi paylaştığını belirterek öne çıkan faaliyetleri şöyle sıraladı:

— İşgal altındaki topraklarda bulunan çeşitli şehirlerde Siyonist rejimin çıkarlarına karşı çok sayıda saldırı ve istihbarat (saldırgan casusluk) faaliyeti yürütüldü. Rejimin askeri ve güvenlik birimlerinin en iç katmanlarından operasyonel unsurlar devşirilerek kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri sağlandı. Rejimin bazı İsrailli unsurları tespit edip alıkoymasına rağmen, görevlerin daha büyük ve hassas kısmının halen devam ettiği belirtildi.

— Savaştan haftalar önce Siyonist rejimin "nükleer bilgi hazinesine" yönelik istihbarat saldırısından elde edilen çok gizli belgelerden faydalanıldı. Bu sayede onlarca kilit askeri merkez, silah tesisi, hava savunma sistemi, rafineri, enerji santrali ve nükleer, kimyasal, biyolojik araştırma laboratuvarının hassas ve noktasal koordinatları silahlı kuvvetlere iletildi.

— Tahran, Elburz, Kazvin, Erak, İsfahan, Fars, Kirman, Huzistan, Zencan, Mazenderan, Batı Azerbaycan ve Kürdistan vilayetlerinde Mossad ile bağlantılı 20 casus, operasyonel unsur ve destek elemanı yakalandı.

— Ülkenin iktisadi, mali ve sanayi alanlarında sabotaj eylemleri hazırlığında olan rejimle bağlantılı birkaç unsur tespit edildi.

— Savaş sırasında 23 devlet yetkilisine yönelik suikast planı ile savaştan önceki aylarda 13 benzer komplo ortaya çıkarılarak toplamda 35 üst düzey sivil ve askeri yetkilinin hayatı kurtarıldı.

Terör ve ayrılıkçı örgütlere darbe

Bildiride, savaş sırasında terör örgütlerinin de harekete geçirildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

— Ülke içinde 3 IŞİD emiri ve 50 tekfirci terörist, intihar yelekleri ve savaş silahlarıyla birlikte yakalandı.

— Güneydoğu sınırları yakınında İran'a girmeye hazırlanan 300 yabancı teröristin konumu tespit edilerek hareketleri engellendi.

— Suriye'de bulunan ve İran'a karşı eylem hazırlığındaki yaklaşık 150 tekfirci unsurun planları önlendi.

— Münafıklar örgütünün Tahran, Batı Azerbaycan, Sistan ve Belucistan, Kazvin ve Hürmüzgan gibi vilayetlerde faaliyete geçen "isyan merkezleri" adlı hücrelerine darbe vuruldu.

— Kürtlerin yaşadığı vilayetlerde eylem hazırlığındaki iki terör örgütünün şehir içi hücreleri çökertildi.

— Sistan ve Belucistan'da terör eylemi hazırlığındaki bir örgüte mensup ana unsurlar ve teknik destek ekipleri yakalandı.

Darbe planları ve istismarcı tarikatlar etkisiz hale getirildi

Bakanlık, iktidar değişikliği ve toplumsal ayrışma yaratmaya yönelik girişimlerin de engellendiğini açıkladı:

— Hain Pehlevi hanedanının sürgündeki üyesi Rıza Pehlevi merkezli, ABD ve Siyonistlerin "kukla devlet" kurma planı deşifre edildi.

— Mossad komutasındaki monarşi yanlılarının 1 Temmuz'da Tahran'a silahlı timler göndererek terör eylemleri düzenleme planı, 23 ilde 122 paralı askerin yakalanmasıyla engellendi.

— Siyonist-monarşist yapılardan kripto para ile ödeme alan ve yıpratma eylemleri için görevlendirilen 65 kişilik bir grup yakalandı.

— Merkezi işgal altındaki topraklarda (Hayfa) bulunan Siyonist Bahailik tarikatının artan faaliyetleri izlenerek ülke genelinde projeye hizmet eden unsurlar yakalandı.

— Siyonist Hristiyanlık propagandası adı altında faaliyet gösteren ve Mossad'a bağlı bir hücrenin 53 üyesi silahlarıyla birlikte yakalandı.

— Ünlü sanatçı, sporcu ve medya figürlerini hedef alan bir ağ kurma girişimi, çifte vatandaşlığa sahip bir organizatörün yakalanmasıyla engellendi.

— Siyonist-terörist International kanalının ülke içindeki 98 operasyonel unsuru gözaltına alındı veya sorgulandı.

Silah ve teçhizat sevkiyatları engellendi

Açıklamada, terör örgütlerinin savaş için yoğun silah ve mühimmat depoladığı belirtilerek, 12 günlük savaş esnasında Kürdistan vilayetine sokulmaya çalışılan 6 ana sevkiyata başarılı bir operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonlarda çok sayıda havan topu, tüfek bombası, Kalaşnikof, el bombası ve tabanca ele geçirildi.

Ayrıca Sistan ve Belucistan ile Kirman'da büyük silah ve mühimmat depolarına baskınlar düzenlenerek RPG-7 roketatarları ve çeşitli otomatik silahlar bulundu.

İstihbarat Bakanlığı, bildirinin sonunda, tüm bu komplolara rağmen 6 isimsiz mücahit şehit verilmesine karşın düşmanın ülke güvenliğine yönelik tek bir başarılı eylem gerçekleştiremediğini vurguladı.

Bu başarının Allah'ın inayeti, Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin direktifleri ve İran halkının kahramanca duruşu sayesinde elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, halkın şüpheli durumları bildirme konusundaki desteğinin bir destan olduğu ifade edilerek, "Bu büyüklük karşısında saygıyla eğiliyoruz," denildi.

Bakanlık, ABD ve Siyonist rejimin hamlelerinin devam ettiğini ve son olarak Zahidan'da yaşanan terör saldırısının bunun bir örneği olduğunu belirterek, halkın şüpheli durumlara karşı teyakkuzunu sürdürmesi çağrısında bulundu.