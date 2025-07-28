Gazze'ye Yardım Girmedi, İnsanî Kriz Derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Lübnan’daki sorumlusu Mahfuz Munavver, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı'na (ABNA) verdiği özel röportajda, İsrail’in Gazze’ye insani yardım gönderildiğine dair iddialarını kesin bir dille yalanladı. Munavver, İsrail’in sözde ateşkes açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve Gazze’de durumun her geçen gün daha da ölümcül hale geldiğini belirtti.

Munavver, İsrail’in ve bazı Arap medya kaynaklarının Gazze’ye Ürdün, Mısır veya Suudi Arabistan üzerinden yardım ulaştığına dair haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Hiçbir yardım kamyonu Gazze’ye ulaşmamıştır. Bu sadece İsrail'in imaj düzeltme girişimidir,” dedi. Sosyal medyada yayılan bu tür haberlerin kasıtlı olarak servis edildiğini söyleyen Munavver, gerçek durumun çok daha vahim olduğunu ifade etti.

Mahfuz Munavver, Gazze'deki insani yardım dağıtım noktalarının, özellikle sözde insani yardım kuruluşları tarafından yönetilen merkezlerin, halk için birer "ölüm tuzağına" dönüştüğünü söyledi. Yardım almaya çalışan sivillerin, İsrail bombardımanına maruz kaldığını ve dağıtılan yardımın da sembolik ve yetersiz olduğunu belirtti. “Bir torba un bile artık halk için hayati risk anlamına geliyor,” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Gazze’de sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü ifade eden Munavver, 30’dan fazla hastanenin bombalandığını, doktorların, hemşirelerin ve hastaların tutuklandığını aktardı. Geriye kalan birkaç hastane ise yakıt ve malzeme sıkıntısı nedeniyle sınırlı hizmet verebiliyor. “Tarihte hiçbir kuşatılmış şehir bu kadar ağır bir sağlık krizi yaşamamıştır,” dedi.

Uluslararası topluma ve özellikle İslam ve Arap dünyasına çağrıda bulunan Munavver, “Artık sözler yetmiyor. Gazze'de olanlar herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Kimse ‘duymadım, görmedim’ diyemez. Herkes sorumludur,” dedi.

Batı ülkelerinde Gazze’ye destek için sokağa çıkan öğrenciler ve aktivistlerin gösterdiği cesareti öven Munavver, Arap ve İslam dünyasının sessizliğini eleştirdi. “Gazze halkının kanı, izleyen ama sessiz kalan herkesin ellerine bulaşmıştır,” ifadelerini kullandı.