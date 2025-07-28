Gazze’de 40 Bin Bebeğin Hayatı Tehlikede: Açlık Sessiz Bir Soykırıma Dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de bebekler açlıkla boğuşuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’deki çocukların büyük bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. UNICEF, “Gazze’de herkes aç ama çocuklar en çok acıyı çekiyor,” ifadeleriyle bölgedeki durumu özetledi.

UNICEF’e göre, Gazze’deki kız ve erkek çocuklar okula gitmek yerine, sadece biraz yiyecek bulmak için hayatlarını tehlikeye atıyor.

Filistin Hükümeti’nin Gazze’deki medya ofisi ise yayımladığı açıklamada, İsrail’in 150 gün boyunca bebek mamasının girişini engellediğini belirtti. Açıklamada, “Bu durum, 40 binden fazla bir yaş altı bebeği yavaş ve acılı bir ölüme sürüklüyor. Bu, sessiz bir soykırımdır,” denildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail, Gazze’de kıtlığı bir silah olarak kullanıyor. Bu şartlar altında insani yardım faaliyetlerinde yer alması kabul edilemez,” dedi. Gözlemevi, güvenilir yardım kuruluşlarının derhal çalışmalarına yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Şifa Tıp Merkezi’nin direktörü, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle iki çocuk da dahil olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Toplamda ise, 147 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği son bilgilere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 59.821 kişi şehit olurken, 144.851 kişi ise yaralandı.

İnsan hakları örgütleri ve Filistinli yetkililer, uluslararası topluma seslenerek, bu insanlık dramına karşı derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor.