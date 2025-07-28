Finlandiya’da Çoğu Parti Filistin Devletinin Tanınmasını Destekliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bugün açıklanan bir ankete göre, Finlandiya parlamenterleri arasında Filistin devletinin tanınmasına geniş bir destek bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti, Mayıs ayından itibaren Filistin konusundaki tavrını sertleştirirken, parti grup başkanı Titti Tuopurainen, “Fransa’nın Filistin devletini resmen tanıyacağı Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantısına kadar Finlandiya gerekli adımı atmazsa, tarihin yanlış tarafında yer alacağı kesindir” dedi.

Öte yandan, Ulusal Koalisyon Partisi ve Finlandiya İsveçlileri Partisi de Filistin’in tanınmasını destekliyor ancak bu kararın zamana yayılmasını tercih ediyorlar. Ulusal Koalisyon Partisi grup başkanı, “Tanıma süreci bölgedeki istikrar, barış ve güvenliği en iyi şekilde destekleyecek zamanda ve her iki tarafın güvenliğini sağlayacak kapsamlı bir çerçeve içinde olmalıdır. Acil öncelik ise Gazze’deki insanî krizin hafifletilmesidir” şeklinde konuştu.

Ancak, Finlandiya Partisi ve Hristiyan Demokratlar, Filistin devletinin tanınmasına karşı çıkarak, “Bölgede şu an iki devletli model için gerekli koşullar yok” görüşünü benimsiyorlar.

Yeşiller Partisi ayrıca, Finlandiya hükümetinin Gazze’de yaşananlar karşısındaki sessizliğini eleştirerek, partinin grup başkanı, “Hükümetin yaşanan nüfus katliamı karşısındaki kararsızlığı Finlandiya tarihindeki utanç verici bir leke olarak kalacaktır” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de geçen Cuma günü Gazze’deki durumun “artarak insanlık dışı” hale geldiğini ve “insan yapımı kıtlığın utanç verici ve acı verici” olduğunu ifade etti.

Fransa’nın, Eylül’de yapılacak BM Genel Kurulu’nda Filistin’i resmi olarak tanıyacağını duyurmasının ardından, Finlandiya’da da Filistin’in tanınması tartışmaları yeniden alevlendi.