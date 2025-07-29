İran ve Türkiye Arasında 2.2 Milyar Dolarlık Ticaret – 1404 Baharı (2025 İlk Çeyrek)

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra İran’ın dördüncü en büyük ihracat pazarı konumundadır. Bu dönemde Türkiye’ye yapılan ihracat 937 milyon dolar tutarında ve 1 milyon 523 bin ton ağırlığında gerçekleşmiş olup, toplam ihracat içerisindeki değer bazlı payı %8’dir.

Ayrıca Türkiye, İran’ın ithalatında BAE ve Çin’den sonra üçüncü büyük kaynak ülke olmuştur. İran’ın Türkiye'den ithalatı bu dönemde 1 milyar 985 milyon dolar ve 1 milyon 607 bin ton olarak gerçekleşmiş; ithalat değerinin %15.2’sini oluşturmuştur.

Ticarette Yıllık Bazda %13.3 Azalma

İki ülke arasındaki ticaret, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13.3 oranında azalma göstermiştir.

İran’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatta öne çıkan dört ana grup:

Petrokimya ve petrol türevleri: 347 milyon dolar

Maden ve madencilik sanayi ürünleri: 373 milyon dolar

Sanayi ürünleri: 158 milyon dolar

Tarım ürünleri: 58 milyon dolar

Sanayi ürünleri ihracatı %26.4, tarım ürünleri ihracatı ise %23.4 oranında artarken; petrokimya ve maden ihracatında düşüş yaşanmıştır.

Ticaret Dengesi ve Birim Değerler

İran Ticaret Geliştirme Kurumu’nun raporuna göre:

İhracat/İthalat oranı (SAWA endeksi): 0.472

İran’ın Türkiye’ye ihracatının ton başına değeri: 615 dolar

İran’ın Türkiye’den ithalatının ton başına değeri: 1,236 dolar

Bu değerler, Türkiye ile ticarette ortalama ihracat değerinin ülke genel ortalamasının yaklaşık iki katı olduğunu göstermektedir.

İhracat ve İthalat Kalemleri Çeşitliliği

İran’ın Türkiye’ye ihracatında 710 farklı kalem

Türkiye’den ithalatta 1,901 farklı kalem ürün yer almıştır.

İthalatta %2 Düşüş

2025 yılının ilk çeyreğinde:

Türkiye’ye ihracat: %30 azalma (değer bazında), %37 azalma (ağırlık bazında)

Türkiye’den ithalat: %2 azalma (değer bazında), %8 azalma (ağırlık bazında)

Ülke geneli ortalamasıyla karşılaştırıldığında:

İhracatın ortalama ton başı fiyatı: 338 dolar

Türkiye’ye ihracatta ton başına ortalama fiyat: 615 dolar

İthalatın ortalama ton başı fiyatı: 1,446 dolar

Türkiye’den ithalatta ton başı fiyat: 1,236 dolar

Genel ticaret değişim oranı: 0.234

Türkiye ile ticaret değişim oranı: 0.498

İran’ın Türkiye’ye İhracatında İl Bazında Dağılım

Batı Azerbaycan Eyaleti, üç gümrük kapısı ve sınır ticareti sayesinde Türkiye’ye yapılan ihracatta ilk sırada yer almaktadır. İran ihracatının üçte biri bu eyalet üzerinden gerçekleşmektedir.

Diğer öne çıkan ihracatçı eyaletler: Doğu Azerbaycan, Fars, Tahran, Buşehr, Huzistan, Hürmüzgan, Zencan, Merkezi ve Çaharmahal-Bahtiyari.

En Çok İhracat ve İthalat Yapılan Ürünler

İran’ın Türkiye’ye en çok ihraç ettiği ürünler:

1. Doğal gaz – 177 milyon dolar

2. Alüminyum ve alüminyum ürünleri – 160 milyon dolar

3. Üre gübresi – 102 milyon dolar

4. Rafine edilmemiş çinko – 58 milyon dolar

5. Diğer kalemler: Antep fıstığı içi, meyve suyu ve konsantre, taze karpuz

Türkiye’den İran’a en çok ithal edilen ürünler:

1. Kıymetli metaller (ham altın, kaplama ürünleri, paladyum) – 417 milyon dolar

2. Yenilebilir yağlar

3. Yemlik mısır

4. Arpa

5. Soya fasulyesi ve taze muz

Türkiye’nin Haziran 2025 Dış Ticareti

İthalatta en büyük ortaklar:

Çin: %13.4

Rusya: %11.6

Almanya: %9.4

ABD: %5.3

İtalya: %3.9

Türkiye’nin en büyük ihracat ortakları: Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa..