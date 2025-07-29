Washington: Moskova’nın 12 Günü Kaldı / Rusya'dan Trump’a: “Uykulu Joe’nun Yoluna Sakın Girme!”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Moskova’ya verdiği 50 günlük sürenin 10 ila 12 güne indirildiğini açıkladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Trump daha önce, Ukrayna savaşı sona erdirilmediği takdirde Rusya’ya %100 ikincil gümrük tarifeleri uygulayacağını tehdit etmişti.

Parstoday’in IRNA’ya dayandırdığı haberine göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Pazartesi günü sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Trump’ın bu açıklamalarına yanıt vererek, “Trump’ın her yeni ültimatomu bir tehdit ve savaş yolunda atılmış bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Medvedev, Joe Biden döneminde ABD’nin Ukrayna’daki savaşa karşı izlediği politikalara atıfta bulunarak Trump’ı uyardı:“Uykulu Joe’nun (Sleepy Joe) yoluna sakın girme.”Medvedev şöyle devam etti:“Trump bir gün 50 gün, bir gün 10 gün diyerek Rusya ile oyun oynuyor. Ancak iki şeyi unutmamalı: Birincisi, Rusya İsrail değildir. İkincisi, Trump’ın her yeni uyarısı sadece Rusya-Ukrayna savaşını değil, kendi ülkesiyle (ABD ile) doğrudan savaşı tetikleyebilir.”

Ukrayna’dan Trump’a Teşekkür

Bu arada Ukrayna, ABD Başkanı Trump’ın ateşkese ulaşmak için Moskova’ya verdiği sürenin azaltılmasını memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, X platformunda yaptığı açıklamada şöyle yazdı:“Başkan Trump’a, güç yoluyla barış mesajını kararlılıkla verdiği için teşekkür ederiz.”Yermak ayrıca, “Vladimir Putin yalnızca güç dilinden anlar ve bu mesaj artık yüksek sesle ve net bir şekilde verilmiştir. Amerika öne çıktığında, diğerleri iki kere düşünür.” dedi.

ABD’li Senatör: Putin, Trump Hakkında Büyük Hata Yaptı

Öte yandan ABD Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Trump’ın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürekli saldırılarından dolayı duyduğu hayal kırıklığını tamamen anlıyorum. Bu saldırılar, Putin’in barış müzakereleri konusunda hiçbir isteği olmadığını ortaya koydu.”Graham ayrıca, “Çin, Hindistan ve Brezilya gibi Putin’in savaş makinesine destek veren ülkeler, artık çoktan ödemeleri gereken bir bedeli ödemelidir.” diyerek Moskova’yı müzakere masasına oturmaya çağırdı.

Medvedev’den Graham’a: Git Önce Kendi Ülkenin Haline Bak, İhtiyar!

Bu gelişmeye yanıt olarak Medvedev, Graham’a hitaben X platformunda şu ifadeleri kullandı:“Ne senin ne de Trump’ın ne zaman müzakere masasına oturacağımıza karar verme hakkınız yok. Müzakereler, askeri operasyonumuzun tüm hedefleri gerçekleştiğinde sona erecek. Git önce kendi ülkenin haline bak, ihtiyar!”