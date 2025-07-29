Yemen Ensarullahı: Siyonist Rejimle İşbirliği Yapan Gemiler Güvende Olmayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah Hareketi’nin silahlı kuvvetleri sözcüsü, Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, hareketin kontrolündeki güçlerin Siyonist rejimin limanlarıyla işbirliği yapan şirketlere ait ve erişim alanlarında bulunan gemilere saldıracaklarını duyurdu.

Yahya Seri, El-Mesire televizyonunda yayımlanan programda şunları vurguladı:

“Yemen silahlı kuvvetleri, Filistinlilere destek amacıyla askeri operasyonlarını yoğunlaştırmaya karar verdi ve düşmanın deniz ablukasının dördüncü aşamasını başlattı. İsrail rejiminin limanlarıyla ticaret yapan her şirkete ait tüm gemiler, milliyet veya hedef neresi olursa olsun, Yemen’in füzeleri ve insansız hava araçlarının erişebileceği her yerde hedef alınacak.”

Ensarullah sözcüsü, tüm denizcilik şirketlerini Siyonist rejim limanlarıyla işbirliğini derhal durdurmaya çağırırken, ayrıca tüm ülkelerden işgalci İsrail rejimine baskı yaparak Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve ablukayı kaldırmasını talep etti.