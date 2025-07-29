İran ve Mısır’daki Tarihi Keşifler; Çömleklerden 4000 Yıllık El İzine

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Damavand İlçesi Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Müdürü Ali Afzali, “Bu şehirdeki Cilard Mahallesi’nin tarihi dokusunda İslam öncesi ve erken İslami döneme ait 9 adet tarihi eşya bulundu” dedi. Parstoday’in Salı günü haberine göre Afzali, bu tarihi eserlerin seramik kaplar olduğunu ekledi.

Afzali ayrıca Damavand ilçesinin tarihi kökenlerine değinerek, Damavand’ın tarih öncesinden İslami döneme kadar çeşitli dönemlere ait çok sayıda yerleşim alanı, höyük ve yapıya sahip olduğunu belirtti.

Antik Mısır’dan 4000 Yıllık El İzi Keşfi

Diğer bir haberde ise, İngiltere’nin Cambridge şehrindeki Fitzwilliam Müzesi araştırmacıları, bu sonbahar açılması planlanan “Antik Mısır’da Üretilenler” adlı büyük sergi hazırlıkları sırasında heyecan verici bir keşif yaptı ve bir Mısır mezar eşyasında 4000 yıllık bir el izi tespit etti.

İran’ın Yazd Şehrinde Tarihi Mezar Taşı Keşfi

Ayrıca İran’ın Yazd şehrinde, 493 Hicri tarihli bir kadına ait tarihi mezar taşı bulundu. Mezar taşının kenarlarında, Zümer Suresi 53. ayet ve Rahman Suresi’nin 26. ve 27. ayetleri yer almakta olup, orta çerçevede mezarın sahibi unvanlarıyla belirtilmiştir. Taşın alt kenarında ise mezarın sahibinin ölüm tarihi olarak 493 Hicri yılı yazılıdır.