İmam Hamanei: Nükleer mesele ve insan hakları bahane; Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünden rahatsız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejimin İran halkına karşı başlattığı 12 günlük savaşta şehit olanların kırkıncı günü dolayısıyla düzenlenen törende bugün İslam Devrimi Lideri İmam Hamanei, şehit aileleri, halkın çeşitli kesimleri ve bazı yetkililer ile görüştü.

İmam Hamanei, bu törende yaptığı konuşmada söz konusu savaşı, İslam Cumhuriyeti'nin irade ve gücünün açık bir göstergesi olarak niteledi ve bu savaşla sistemin benzersiz sağlamlığının ortaya konduğunu belirtti. Düşmanlıkların asıl nedeninin İran halkının imanına, ilmine ve birliğine karşı duyulan rahatsızlık olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Milletimiz, Allah’ın izniyle, imanını güçlendirme ve çeşitli bilim dallarında ilerleme yolunu asla terk etmeyecek. Düşmanın gözleri önünde, biz İran’ı ilerlemenin ve onurun zirvesine ulaştıracağız.”

Devrim Lideri, son savaşta şehit düşen komutanlar, bilim insanları ve masum halk için bir kez daha başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı: “İran milleti, bu 12 gün içinde tüm dünyanın da kabul ettiği büyük zaferlere imza atmakla kalmadı, aynı zamanda kararlılığını, direncini, iradesini ve gücünü de dünyaya gösterdi. Herkes İran İslam Cumhuriyeti'nin kudretini doğrudan hissetti.”

Bu savaşın, İran İslam Cumhuriyeti'nin temellerinin eşsiz sağlamlığını yeniden gözler önüne serdiğini belirten Rehber Hamanei, İslam Cumhuriyeti'nin son 46 yılda sadece sekiz yıllık dayatılmış savaşla değil, aynı zamanda darbeler, siyasi ve güvenlik fitneler, dışarıdan yönlendirilen zayıf unsurların halkın karşısına çıkarılması gibi birçok tehditle karşı karşıya kaldığını, ancak tüm düşman planlarının boşa çıkarıldığını söyledi.

İslam Devrimi Lideri, İran İslam Cumhuriyeti'nin temelinin “din” ve “bilim” üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “İran halkı ve gençliği, bu iki temele dayanarak düşmanı birçok alanda geri adım atmaya zorladı. Ve bundan sonra da aynı şekilde hareket edecekler.”

İmam Hamanei, küresel istikbarın ve onun başı olan zalim Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı asıl düşmanlığının sebebinin, halkın Kur’an ve İslam gölgesinde birleşmesi, dini inancı ve bilimsel yetkinliği olduğunu söyledi: “Nükleer enerji, zenginleştirme ya da insan hakları gibi konular sadece bahane. Asıl rahatsızlıkları, İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli bilimsel, teknik, beşerî ve dini alanlardaki yeteneklerini ortaya koyması ve yeni bir sözle sahneye çıkmasıdır.”

İran milletinin Allah'ın yardımıyla dininden ve ilminden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Devrim Lideri İmam Hamanei konuşmasının sonunda şunları vurguladı: “Allah’ın lütfuyla dinimizi güçlendirmek ve çeşitli bilim dallarında ilerlemek için büyük adımlar atacağız ve düşman ne kadar rahatsız olursa olsun, İran’ı yüceliğin ve onurun zirvesine çıkaracağız.”