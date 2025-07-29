Suriye'de kadın ve kız çocukları kaçırılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası Af Örgütü, Suriye yetkililerinin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme çabalarını acilen artırması, Alevi kadınların ve kız çocukların kaçırıldığı ve alıkonulduğu vakaları hızlı, kapsamlı ve tarafsız bir biçimde soruşturması ve faillerden hesap sorması gerektiğini belirtti.

Şubat 2025’ten bu yana Uluslararası Af Örgütü, Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama vilayetleri genelinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yaşları üç ile 40 arasında değişen en az 36 Alevi kadının ve kız çocuğun kaçırıldığına ve alıkonulduğuna ilişkin bildirimler aldığını açıkladı.

''Kadınlar ve kız çocuklar evlerinden çıkmaya korkuyor''

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, “Suriye’de yetkililer defalarca tüm Suriyeliler için bir Suriye inşa etme sözü verdi ancak kadınların ve kız çocukların kaçırılmasını ve alıkonulmasını durdurmakta, fiziksel şiddeti, zorla evlendirmeleri ve olası insan ticaretini önlemekte ve sorumluları yargılamakta yetersiz kalıyorlar. Geçmişteki katliamlar nedeniyle hali hazırda ızdırap çeken Alevi toplumu, bu kaçırma dalgası nedeniyle derinden sarsıldı. Kadınlar ve kız çocuklar evlerinden çıkmaya veya yalnız başlarına yürümeye korkuyor” diye konuştu.

Colani rejimi, tüm Suriye vatandaşları için özgürlük ve eşitlik sloganıyla ülkede iktidarı ele geçirmişti.