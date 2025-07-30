Vakıflar Kurumu Başkanı: "Erbain, İslam Birliğinin ve Emperyalizme Direnişin Sesi Olmalı"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu Başkanı Hüccetü’l-İslam Seyyid Mehdi Hamuşi, Kum kentindeki Şeyh Saduk Türbesi’nde düzenlenen “Gökyüzü Adımları” adlı Erbain Mukeb Sorumluları toplantısında yaptığı konuşmada, Erbain’in kültürel, dini ve siyasi önemine dikkat çekti.

Hamuşi, Erbain yürüyüşünün sadece bir merasim olmadığını, aynı zamanda bekleyiş, fedakârlık ve direniş kültürünün canlı bir tezahürü olduğunu belirtti. Bu hareketin halkın gönüllü ve samimi katılımıyla ortaya çıktığını vurgulayan Hamuşi, “Gerçek bekleyişin, özgürlüğün ve şehadetin anlamını arayan herkes bu yolda bulabilir” dedi.

Hamuşi, İmam Hüseyin’in (a.s) yolunu en yüce fedakârlık olarak tanımlayarak, Erbain yürüyüşü hakkında üç farklı rivayete değindi: “İmam Hüseyin’i (a.s) hakkıyla tanıyarak ziyaret eden bir kimseye, bin kabul edilmiş hac ve umre sevabı yazılır ve geçmiş-gelecek günahları affedilir. Yolda gusül eden bir kimsenin de günahları dökülür.” Bu tür rivayetlerin ancak İmam'ın hakikatine bilinçli yaklaşanlar için anlam taşıyacağını söyledi.

Hamuşi, Nehcü’l-Belaga’daki 168. hutbeye atıfta bulunarak halkla yöneticiler arasındaki ilişkiye ve bunun İmam Hüseyin’in kıyamındaki yansımalarına değindi. Son dönemlerdeki düşman saldırılarının İslam ümmetinin birliğini bozmayı hedeflediğini ama başarısız olduklarını belirtti.

“Bugün İran, küresel zulme karşı direnişin zirvesinde yer alıyor” diyen Hamuşi, bu direnişin kaynağının Velayet-i Fakih sistemi ve dini önderlik olduğunu ifade etti. Rehber-i Muazzam’ın (İran’ın Dini Lideri) adaletsizliğe karşı dimdik durduğunu ve düşmanı geri püskürttüğünü belirtti.

Hamuşi, Erbain’de Kerbela’ya giden her ziyaretçinin adil ve masum imamla ahdini yenilediğini ve ona “Lebbeyk” dediğini söyledi. Bu yılki Erbain’in düşmanlar için umutsuzluk, Müslümanlar içinse birlik ve kardeşlik vesilesi olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İmam Humeyni’nin şu sözüne atıfta bulundu: “Biz tüm dünya ile ilişkideyiz, sadece apartheid ve siyonizm rejimi hariç.” Hamuşi, bu anlayışla hareket ederek, İslam dünyasının kurtuluşunun birliğe bağlı olduğunu söyledi ve şu ifadeyi kullandı: “Erbain’de, emperyalist sistem karşısında direnişin bayrağını yükseklerde tutmalıyız.”