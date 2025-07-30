Pakistan'da Aşura Ziyaretçilerine Kara Yolu Yasağına Karşı Ülke Genelinde Protestolar Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pakistan Meclis-i Vahdet-i Müslimin Başkanı Senatör Râca Nasır Abbas Caferî, düzenlediği basın toplantısında hükümetin İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçilerine kara yolu geçişini yasaklayan kararını sert ifadelerle eleştirdi. Bu adımın anayasaya aykırı olduğunu ve Şii vatandaşların temel dini haklarının açıkça ihlal edildiğini vurguladı.

Senatör Caferî, merkezi liderlerle birlikte yaptığı açıklamada, bu yasağın ne yasal ne de meşru bir dayanağının bulunduğunu söyledi. “Devlet, tüm vatandaşlarına hizmet sunmakla yükümlüdür; ancak ne yazık ki Şii toplumunun temel hakları her seferinde göz ardı ediliyor,” dedi. Ayrıca bu karar öncesinde ilgili taraflarla hiçbir istişarenin yapılmadığını da ifade etti.

Ziyaretçilerin bilet, otel ve vize işlemleri için 50 milyar Pakistan rupisinin üzerinde harcama yaptığını hatırlatan Caferî, “Devlet bu yolculuğu kolaylaştırmak için hiçbir somut adım atmadı. Bu ilgisizlik, milyonlarca insanın dini özgürlükten mahrum kalmasına neden oldu,” şeklinde konuştu. Pakistan Anayasası’nın tüm vatandaşlara dini özgürlük hakkı tanıdığını da sözlerine ekledi.

Caferî ayrıca, İçişleri Bakanı’nın kısa süre önce İran’a giderek İran ve Irak yetkilileriyle ziyaretçilere hizmet konusunda görüşmeler yaptığını, ancak bu temasların ardından aniden kara geçişlerinin yasaklandığının açıklandığını belirtti. Bu durumu hükümetin beceriksizliği ve ihmaline bağlayan Caferî, geçen yıllarda da 67 bin kişinin Hac'dan mahrum kaldığını hatırlattı.

“Eğer kara yolları güvensizse, hava ya da deniz yoluyla alternatif güzergâhlar sunulmalıydı,” diyen Şii lider, hükümetin hiçbir çözüm önermediğini ve böylece milyonlarca ziyaretçiyi Kerbela’dan uzaklaştırdığını belirtti. “Ziyaret bizim temel hakkımızdır. Bu siyasi değil, İmam Hüseyin’e duyulan aşkın tezahürüdür. Yaşanacak tüm olumsuzlukların sorumlusu hükümettir,” ifadelerini kullandı.

Senatör Caferî son olarak, “İsrail ve Amerika, insanların ziyaret yapmasını istemiyor. Hükümet yolları güvenli hâle getiremiyorsa, görevini bırakmalı. Bu bir mezhebi mesele değil; milyonlarca insanın dini inancıyla ilgili bir meseledir,” dedi ve ülke genelinde barışçıl protestolar düzenleneceğini, Pakistan’daki tüm Şiilerin hakları için birlik içinde mücadele edeceğini vurguladı.