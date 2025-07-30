"Direnişin Silahsızlandırılması Rüyalarda Bile Mümkün Değil"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Parlamentosu’nda düzenlenen genel kurul toplantısında konuşan Direnişe Sadakat İttifakı milletvekili Hüseyin Cuşi, “Direnişin silahlarını zorla almak ya da bunu rüyada bile hayal etmek anlamsızdır,” diyerek, İsrail’in sürekli saldırıları karşısında direnişin savunma kabiliyetinin korunması gerektiğini belirtti.

Cuşi, tüm siyasi kesimlere çağrıda bulunarak, “Bu konuda kullanılan söylem ve üslubun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor,” dedi. O, tansiyonu yükseltmek yerine devletin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve direnişe destek sunacak resmi mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekili ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Lübnan devleti, iç güvenliği sağlama ve tehditlere karşı caydırıcılık oluşturma kapasitesine sahip olmadıkça, direniş cephesinin silahsız kalması söz konusu olamaz.” Cuşi, yalnızca güçlü ve yetkin bir devletin kurulması halinde, silahlı sivil grupların durumunun yeniden değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Cuşi, İsrail’in suçlarına karşı durarak hayatlarını ortaya koyan direniş güçlerine güçlü desteğini ifade etti. O, Lübnan halkının onurunu ve güvenliğini sağlamak ve ülkeyi bölgesel direniş güçleriyle aynı çizgide tutmak için ulusal birliğin sağlanması ve altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.