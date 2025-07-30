Sistani Ofisi’nden Bamyan’da Göçmen Ailelere Yardım Dağıtımı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- 4 Safer 1447 Hicri (7 Mordad 1404 - Miladi takvime göre 29 Temmuz 2025) Salı günü, Ayetullah el-Uzma Sistani’nin (Allah gölgesini daim etsin) ofisi, Bamyan vilayetinde yerel makamlarla iş birliği içinde, İran ve Pakistan’dan Afganistan’a geri dönen 51 göçmen aileye insani yardım ulaştırdı.

Yardımlar, her aileye 7.350 Afganî nakit para ile birlikte un, yağ, pirinç, mercimek, nohut ve tuzdan oluşan gıda paketlerini kapsıyordu.

Bu insani yardım, Bamyan vilayet merkezinde düzenlenen resmi bir törende, vilayet valisi El-Hac Mevlevi Abdullah Serhadi ve bazı yerel yetkililerin katılımıyla dağıtıldı.

Vali Serhadi, bu hayırsever girişimden ötürü teşekkürlerini sunarak, söz konusu yardımı göçmenlerin sıkıntılarını hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdi. Serhadi, diğer hayır kurumları ve insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, özellikle gıda, sağlık hizmetleri ve geçim alanlarında geri dönen göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yerel yönetimle daha kapsamlı iş birliği yapmalarını istedi.

Bu yardım faaliyeti, Şii dini merciliğin Afganistan’daki kırılgan ve ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik sürekli desteğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.