"Vakıf, Halklar Arasında Ortak Dil Olabilir" – İran'da Dostluk Dernekleri ve Evkaf Kurumu Ortak Oturum Düzenledi

İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu'nda düzenlenen toplantıya, kurumun Hayır İşleri Merkezi Başkanı Hüccetü'l-İslam Ahmed Şerefhani ile birlikte İran'ın farklı ülkelerle olan kültürel ve sosyal ilişkilerini yürüten Dostluk Dernekleri'nin yöneticileri katıldı. Toplantıda vakıf olgusunun kültürel, sosyal ve insani alanlarda halklar arası iletişimi güçlendirme potansiyeli ele alındı.

Toplantının başında dostluk dernekleri temsilcisi, bu derneklerin yaklaşık sekiz yıl önce Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan özel bir daire tarafından organize edildiğini belirtti. Bu dernekler, İran’ın bazı ülkelerle resmi ilişkilerinin sınırlı olduğu koşullarda, halk temelli diplomasi aracılığıyla kültürel ve sosyal temasları sürdürmektedir. Bugüne kadar 45’ten fazla dostluk derneği, yapılandırılmış ve hedef odaklı şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca insan hakları, çevre, aile gibi uluslararası temalarda da aktif derneklerin var olduğu, bu yapıların bölgesel ve küresel platformlarda İran halkının bakış açısını yansıttığı ifade edildi.

Toplantıda söz alan Vakıflar Kurumu Planlama ve Organizasyonel Dönüşüm Genel Müdürü Muhammed Mulayi, İran’da vakıf geleneğinin derin köklerine işaret ederek, “Ülkemizde 212 binden fazla vakıf, 1,5 milyondan fazla taşınmazı kapsamaktadır. Tarım arazilerinin %30’undan fazlası vakıf mülkiyetindedir ve şu ana kadar 365 bin farklı vakıf niyeti kayıtlara geçmiştir” dedi.

Mulayi ayrıca, kurumun 11 bin özel vakıf yöneticisinin faaliyetlerini denetlediğini, 8767 türbede düzenlenen kültürel ve sosyal programlarla vakıf hizmetlerinin toplumun her alanına yayıldığını ifade etti. Özellikle “Şemim-i Hizmet” adlı programla halkın ürünlerini sunabileceği pazar alanlarının oluşturulduğunu belirtti.

İran genelinde 1300'den fazla hayır hastanesi ve 6000’den fazla vakıf okulu bulunduğunu vurgulayan Mulayi, vakıf hareketinin toplumun tüm ihtiyaç alanlarına yayıldığını söyledi. Ayrıca, Rehber’in direktifleri doğrultusunda, yurtdışındaki hayırsever İranlıların da vakıf faaliyetlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının devamında konuşan Hüccetü’l-İslam Şerefhani, dostluk derneklerinin katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu toplantı, hem Vakıflar Kurumu’nun dostluk derneklerinin kapasitesini tanıması hem de derneklerin kurumun geniş faaliyet alanlarından haberdar olması için bir fırsattır” dedi.

Şerefhani, birçok ülkede özellikle Sünni İslam dünyasında vakıf yapısının sadece cami hizmetleriyle sınırlı olduğunu, oysa İran’da bu yapının daha geniş ve sistematik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Kurum olarak 15 İslam ve 15 gayrimüslim ülkenin vakıf yapılarının akademik incelemelerle değerlendirildiğini ve bu çalışmaların 30 ciltten fazla bilimsel yayın hâlinde yayımlandığını belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 6 milyon hayırsever İranlının vakıf projelerine ilgi duyduğunu belirten Şerefhani, bu kişilerin ülkede mütevelli ve bağış konularını belirleyerek aktif rol üstlenebileceğini vurguladı.

Toplantının sonunda, Ovakf Kurumu’nun dostluk derneklerinden beklentileri, Gazze halkına yardım yöntemleri ve yurtdışındaki hayırseverlerin nasıl sisteme dâhil edileceği gibi konular katılımcılar tarafından sorularla gündeme taşındı ve fikir alışverişi yapıldı.