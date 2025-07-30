Bahreynli Âlimlerden Gazze İçin Çağrı: Aç Bırakmak İnsanlığın Alnındaki Kara Lekedir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bahreynli 155 din âlimi ve vaiz tarafından yayınlanan ortak bildiride, Gazze'de iki milyon insanın sistematik şekilde açlık ve susuzluğa mahkûm edildiği belirtildi. Bildiride, bebeklerin açlıktan, hastaların ise susuzluktan hayatını kaybettiği, mama ve temiz suya erişimin kesildiği, gıda ve ilaç girişinin yasaklandığı ifade edilerek bu politikaların “insanlık için utanç vesilesi” ve “sessiz kalan herkes için bir ayıp” olduğu vurgulandı.

Âlimler, bu durumun yalnızca ahlaki bir utanç değil, aynı zamanda uluslararası hukuka göre bir savaş suçu olduğunu belirtti. Bildiride, "İşgâlci rejimin ve destekçilerinin uyguladığı abluka ve aç bırakma politikaları, hem dini açıdan haram hem de hukuki olarak suçtur" denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Gazze’ye uygulanan zalimce kuşatmanın kırılması, İslam devletleri, halkları ve kurumları için acil ve şer‘î bir görevdir. Sınır kapıları açılmalı, yardım konvoyları gönderilmeli ve bu hedefe ulaşmak için tüm siyasi, medya ve insani araçlar seferber edilmelidir. Aksi hâlde sessizlik, iş birliği anlamına gelir.”

Bahreynli din âlimleri, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesinin tehlikelerine dikkat çekerek, bu sürecin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutları da dâhil olmak üzere derhâl ve tamamen durdurulmasının dini bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ayrıca İslam ümmeti ve Bahreyn halkına çağrıda bulunan âlimler, Gazze halkına desteklerini sürdürmelerini, normalleşmeye karşı durmalarını, Siyonist rejime ait ürünleri boykot etmelerini ve ablukayı kırmak için her türlü siyasi, medya ve insani yardıma katkı sunmalarını istedi. Halktan, yardım kampanyalarına aktif katılım çağrısında bulunuldu.

Bildirinin sonunda, din adamları, hatipler ve vaizlere seslenilerek, minberlerden gerçeği dillendirmeleri, zulme karşı ses yükseltmeleri ve ümmeti uyandırmakla birlikte zalimlerden beri olma ruhunu diri tutmaları istendi. Bildiride, “Hak sözü dile getirmek bir cihattır; bu konuda susmak ise ihanettir” ifadeleri yer aldı.

Âlimler, bildiride ayrıca, Siyonist rejimin işlediği vahşetlerden dolayı derin acı ve üzüntü duyduklarını belirterek, Gazze’de yaşananların “kasıtlı aç bırakma politikası ve yavaş ilerleyen bir soykırım” olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun ise utanç verici bir sessizlikle bu ölümleri izlediği, Batı’nın da mazluma değil zalime destek verdiği belirtildi.