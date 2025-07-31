Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, ABD'yle yapılan müzakerelerin ayrıntılarını açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun, tüm silahların sadece ordu ve kolluk kuvvetlerinin denetiminde olması için kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu.

Aun, ABD tarafıyla ateşkes, sınırlar, güvenlik ve yeniden imar konularında yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını da paylaştı.

Savunma Bakanlığında Ordu Günü münasebetiyle perşembe günü bir konuşma yapan Aun, "Benim ve tüm siyasi tarafların görevi, bakanlar kurulu, Yüksek Savunma Konseyi, meclis ve tüm siyasi güçler aracılığıyla bu tarihsel fırsatı yakalamak ve yarından önce bugün, silahların Lübnan topraklarının tamamında sadece ordu ve kolluk kuvvetlerinin elinde bulunmasını tereddütsüzce sağlamaktır," dedi.

Bu adımın "dünyanın bize ve devletin İsrail saldırıları karşısında güvenliğini koruma kabiliyetine olan güvenini yeniden kazanmak için" gerekli olduğunu iddia eden Aun, İsrail'in "Kasım 2024'teki ateşkes ilanından bu yana Lübnan egemenliğini binlerce kez ihlal ettiğini ve yüzlerce vatandaşı öldürdüğünü" ifade etti.

ABD ile müzakerelerin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Aun, Başbakan Nevaf Selam ile mutabakat ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile koordinasyon içinde ABD tarafıyla yürütülen müzakerelerin, "önceki Lübnan hükümetinin oy birliğiyle kabul ettiği ateşkes ilanının uygulanmasına saygı gösterilmesini" amaçladığını açıkladı.

Aun, "Amerikan tarafı bize bir fikir taslağı sundu, biz de üzerinde esaslı değişiklikler yaptık. Bu taslak, usule uygun olarak önümüzdeki hafta başında bakanlar kuruluna sunulacak," diye konuştu.

Aun, Lübnan tarafının taslak kapsamında talep ettiği sekiz ana noktayı şöyle sıraladı:

— Suikastlar dahil, İsrail'in hava, kara ve denizdeki düşmanca eylemlerinin derhal durdurulması.

— İsrail'in uluslararası sınırların gerisine çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması.

— Devlet otoritesinin tüm topraklarda tesis edilmesi ve "Hizbullah dahil" tüm silahlı güçlerin silahlarının Lübnan ordusuna teslim edilmesi.

— Ordu ve kolluk kuvvetlerini desteklemek amacıyla dost ülkelerden on yıl boyunca yıllık bir milyar dolar temin edilmesi.

— Lübnan'ın yeniden imarı için önümüzdeki sonbaharda uluslararası bağış konferansı düzenlenmesi.

— Suriye ile kara ve deniz sınırlarının ABD, Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşmiş Milletler yardımıyla çizilmesi.

— Suriyeli sığınmacılar meselesinin çözülmesi.

— Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele edilmesi, alternatif tarım ve sanayilerin desteklenmesi.

"Tek güvenceniz Lübnan devleti olsun"

Silahların tek elde toplanması konusundaki ısrarının "Lübnan'ın egemenliğini ve sınırlarını savunma, işgal altındaki Lübnan topraklarını kurtarma ve tüm vatandaşlarını kucaklayan bir devlet inşa etme" arzusundan kaynaklandığını yineleyen Aun, siyasi güçleri bu meseleyi sorumlulukla ele almaya çağırdı.

Aun, "Bu aşama kader anıdır ve hiçbir taraftan provokasyon veya faydadan çok zarar getirecek bir rekabet kaldırmaz," uyarısında bulundu.

Aun, "saldırganlığa karşı koyanlara ve onların onurlu milli çevresine" seslenerek, "Çağrım, tek güvencenizin Lübnan devleti olmasıdır. Aksi takdirde fedakârlıklarınız boşa gider ve devlet de sizinle birlikte çöker. Sizler, devlet inşa projesini riske atmayacak kadar onurlu, bize karşı savaşın sürmesini isteyen bir saldırganlığa bahaneler sunmayacak kadar asilsiniz," ifadelerini kullandı.

Hükümetin önceliği güvenlik ve yeniden imar

Cumhurbaşkanı, hükümetin önceliklerinin "güvenliğin sağlanması ve silahların tek elde toplanması ile yeniden imar dosyalarının hazırlanması" olduğunu belirtti.

Kalkınma ve İmar Konseyine bir yönetim kurulu atandığını ve hasar tespiti ile imar planlarının hazırlık çalışmalarının başladığını kaydeden Aun, bu planları yurt dışı gezilerinde kardeş ve dost ülkelere taşıyarak gerekli finansmanı toplamaya çalıştığını söyledi.

Güvenlik alanında yapılan askeri ve emniyet atamalarının, "devlet otoritesini tüm topraklarda tesis etme, uyuyan hücreleri çökertme ve yeni hücre kurma girişimlerini engelleme yoluyla kara para aklama ve terörle mücadele" gibi zorluklarla uyumlu olduğunu vurguladı.

"En zor dosya" olarak nitelediği mevduat sahiplerinin hakları konusunda ise Aun, hükümetin bu hakları güvence altına almak için meclise bankacılık sırrının kaldırılması ve bankaların yeniden yapılandırılması gibi çeşitli yasa tasarıları sunduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı, hükümetin ayrıca mali açığın sorumluluklarını belirlemek, Uluslararası Para Fonu ile müzakereleri tamamlamak, mevduatların iade mekanizmasını belirlemek ve iktisadi toparlanmayı başlatmak için bir yasa tasarısı hazırladığını ekledi.