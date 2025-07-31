ABD’den İran’a 2018’den bu yana en büyük yaptırım paketi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 100’den fazla kişi, şirket ve okyanus aşırı gemiye yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı.

Bakanlık bu adımı, “2018’den bu yana İran’a yönelik en büyük yaptırım paketi” olarak nitelendirdi.

Çarşamba günü duyurulan yaptırımlar, Hazine Bakanlığı’nın “geniş bir denizcilik imparatorluğu” olarak tanımladığı, büyük kısmı petrol tankerleri ve konteyner gemilerinden oluşan ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin üst düzey danışmanlarından Ali Şemhani’nin oğlu Muhammed Hüseyin Şemhani’nin kontrolünde olduğu iddia edilen 50’den fazla gemiyi hedef alıyor.

Hazine’nin açıklamasında, “Bu ağ, İran ve Rusya’dan petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra başka kargoları da dünyanın dört bir yanındaki alıcılara taşıyarak on milyarlarca dolar kâr elde ediyor” denildi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, “Şemhani ailesinin denizcilik imparatorluğu, İran rejiminin elitlerinin konumlarını nasıl büyük servetler edinmek ve rejimin tehlikeli davranışlarını finanse etmek için kullandıklarını gözler önüne seriyor” dedi.

Bessent, 115 kişi, kurum ve gemiyi hedef alan yaptırımların, “Trump yönetiminin İran’a yönelik maksimum baskı kampanyasını uygulamaya koymasından bu yana atılan en büyük adım” olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise ülkenin Öğrenci Haber Ağı’na yaptığı açıklamada yeni yaptırımları “Amerika’nın İran milletine yönelik düşmanlığının açık bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Reuters’ın aktardığına göre, yeni yaptırımlar Panama’dan İtalya’ya, Hong Kong’dan başka ülkelere kadar 17 ülkede faaliyet gösteren 15 denizcilik şirketi, 52 gemi, 12 kişi ve 53 kurumu kapsıyor.

Bir ABD’li yetkili, yaptırımların İran’ın petrol satışını “çok daha zor hale getireceğini” belirtirken, küresel petrol piyasalarında kalıcı bir arz şoku öngörmediklerini söyledi.

Çin, İran petrolünün en büyük uluslararası alıcısı konumunda bulunuyor.

Yeni yaptırımlar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ülkesine yönelik herhangi bir yeni saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini duyurmasının ardından geldi.

Arakçi, Pazartesi günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, İran’ın nükleer programını yeniden başlatması halinde yeni saldırılar düzenleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt verdi.

“Iran, 7 bin yıllık uygarlığa dayanan köklü bir kültüre sahip bir ulustur ve tehdit ya da gözdağı diline asla boyun eğmez. İran halkı hiçbir zaman yabancılar karşısında diz çökmedi ve yalnızca saygıya karşılık verir,” ifadelerini kullandı.

Arakçi, ayrıca, “İran, son Amerikan-İsrail saldırısı sırasında bize ve düşmanlarımıza neler yaşandığını – hâlâ sansürlenen darbelerin boyutunu da – çok iyi bilmektedir. Eğer saldırılar tekrarlanırsa, daha kararlı ve gizlenmesi İMKÂNSIZ bir şekilde karşılık vermekten çekinmeyeceğiz,” dedi.

"Aklı başında hiç kimse, hayat kurtaran yerli ve barışçıl bir teknolojiyle yapılan muazzam yatırımların meyvelerinden vazgeçmez; bunu sadece zorba yabancılar talep ettiği için hiç yapmaz." diye ekledi.