15 Batı Ülkesinden Filistin'in Tanınması İçin Ortak Çağrı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Fransa'yla birlikte 14 Batı ülkesinin Filistin'in tanınması için çağrı yaptığını açıkladı.

Çağrı yapan ülkeler arasında Avustralya, Kanada ve İspanya gibi ülkeler bulunuyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çağrıya katılan ülkeler şöyle:

"Andorra, Avustralya, Kanada, İspanya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya"

15 ülkenin Dışişleri Bakanları adına yapılan ortak açıklamada, İsrail-Filistin arasında iki-devletli çözüm çağrısı yapıldı.

15 ülke Filistin’in resmen tanınması için çağrı yaptı.

Çağrıda İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın birleşerek Filistin Devleti’nin kontrolüne bırakılması gerektiği vurgulandı.

İki-devletli çözümün tekrar gündeme getirildiği çağrıda, “İki-devletli çözüm için demokratik Filistin ve İsrail devletlerinin yan yana barış ve güvenlik içerisinde, tanınmış sınırlar çerçevesinde, uluslararası hukuk ve BM çözümleri kapsamında tereddütsüz bağlılığımızı tekrardan taahhüt ediyor ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria’nın Filistin otoritesi altında birleştirilmesinin önemini vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Gazze’deki insani durumun ulaştığı kritik seviye için de çözüm çağrısı yapıldı.

Bölgede ABD-İsrail ortaklığında kurulan, sıra bekleyen sivillerin öldürüldüğü “yardım tuzağı” sisteminin yerine BM sisteminin geçirilmesi gerektiğinin de belirtildiği açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Gazze’deki yüksek sayıdaki sivil kayıplar ve insani durum için vahim endişelerimizi belirtiyor, insani yardımın koordinesinde Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının önemli rolünü vurguluyoruz”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta, Eylül ayında Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandıklarını duyurdu.

Fransa iki-devletli çözüm etrafında İsrail’e yönelik diplomatik baskıların artırılması için çalışma yaptı.

Dün, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’da Fransa’nın çağrılarının ardından Londra hükümetinin, İsrail, Eylül ayına kadar Gazze’de ateşkes için önemli adımlar atmazsa Filistin Devleti’ni tanımaya hazırlandığını duyurdu.

Fransa ve İngiltere Filistin Devleti’ni resmen tanımaları halinde bunu yapan ilk G7 ülkeleri olacaklar.

15 ülke tarafından yapılan açıklamada da Fransa’nın çağrısının ardından iki-devletli çözüm için tekrar vurgu yapıldı. Açıklamaya imza atan 15 ülkeden Filistin’i henüz resmen tanımayan 9’u tanımaya yönelik “olumlu düşünceler” bağlamında adımlar atılacağına dair taahhüt verdi. Bu ülkeler arasında Avustralya ve Kanada’da bulunuyor.