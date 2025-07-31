Türkiye Hamas’ı Silah Bırakmaya Çağıran Bildiriyi İmzaladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 60 binin üzerine yükselirken, BM’de “iki devletli çözüm” için düzenlenen konferansın ardından “New York Bildirisi” yayımlandı.

“Tüm tarafların sivillere karşı tüm saldırılarını” kınayan bildiride "Hamas'ın 7 Ekim'de sivillere karşı saldırıları" da kınandı.

Bildiride Hamas’ın silah bırakması ve Gazze’de iktidarını Filistin Yönetimine devretmesi gerektiği savunuldu.

Fransa ve Suudi Arabistan’ın başkanlığında 28-30 Temmuz tarihlerinde New York’taki BM Genel Merkezi’nde toplanan “Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” konulu konferansın sonuç bildirgesine Türkiye de imza attı.

Türkiye bildirinin sadece Hamas'ın silah bırakması kısmını şarta bağlayarak şerh düştü.

AA’nın aktardığına göre Türk yetkililerin toplantıda yaptığı şerh açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"On yıllardır süregelen İsrail uygulamaları dikkate alındığında, Filistinli silahlı grupların silah bırakması; ancak bağımsız, egemen ve bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde mümkündür ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde ya da uzlaşı süreci kapsamında Filistinli gruplar arasında varılacak bir anlaşmaya dayanarak kurulması şartına bağlı olmalıdır.”

New York Bildirisi’ne imza atan Türkiye böylece Hamas’ın Gazze’de iktidarı Filistin yönetimine devretmesi planını desteklerken, Aksa Tufanı Operasyonu nedeniyle Hamas’ı kınamış oldu.

Türkiye’nin yanısıra Fransa, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, İngiltere, Brezilya, Kanada, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Norveç, Senegal, İspanya, AB ve Arap Birliği bildiriye katıldı.

'1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm'

İki devletli çözümün hayata geçirilmesinin tek yol olduğu kaydedilen bildiride “1967 sınırları temelinde, Kudüs dahil olmak üzere, Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde, yan yana, demokratik ve egemen iki devlet olarak yaşamasını öngören iki devletli çözümün, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda hayata geçirilmesine” destek verildi.

'Hamas rehineleri serbest bırakmalıdır'

Bildiride Gazze’de savaşın “şimdi” sona ermesi gerektiği belirtilirken arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar’ın çabalarına destek ifade edildi. Bu bağlamda “Hamas rehineleri serbest bırakmalıdır” denildi.

'Gazze'deki yönetimine son vermeli, silahlarını teslim etmeli'

Ateşkesin ardından, Filistin Ulusal Yönetimi çatısı altında Gazze'de faaliyet gösterecek bir geçiş dönemi idari komitesinin derhal kurulması gerektiği kaydedildi.

Hamas’ın Gazze’deki yönetimine son vermesi ve silah bırakması istenen bildiride “Gazze'deki savaşı sona erdirmenin bir parçası olarak Hamas, uluslararası destek ve katılımla, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurma hedefi doğrultusunda, Gazze'deki yönetimine son vermeli ve silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmelidir” ifadeleri yer aldı.

Bölgeye uluslarası güç konuşlandırma planı: Bazı üye ülkeler katkıda bulunmaya hazır

Bölgeye ateşkesi korumak için Filistin Yönetimi’nin davetiyle BM şemsiyesi ve ilkeleri altında geçici bir “uluslararası istikrar misyonu” konuşlandırılmasına destek açıklayan bildiride, bazı üye devletlerin bu güce katkıda bulunmaya hazır olmalarından memnuniyet duyulduğu da ifade edildi.