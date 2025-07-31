Gazze’de Şehit Sayısı 60 Bini Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada son 24 saat içinde Siyonist rejimin devam eden saldırılarında 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 637 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 60.034’e, yaralı sayısı ise 145.870’e yükseldi.

Ayrıca, 18 Mart 2024’te Siyonist rejimin geçici ateşkesi (ki bu da defalarca ihlal edildi) sona erdirerek saldırılarına yeniden başlamasından bu yana 8.867 kişi şehit olmuş, 33.829 kişi de yaralanmıştır.

Filistinli kaynaklar, Refah’ın kuzeybatısında, yardım noktasına yakın bir bölgede bekleyen en az dört sivilin işgal rejimi askerlerinin doğrudan ateşiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan, işgal güçleri Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini de topçu ateşiyle hedef aldı.