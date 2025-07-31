Hizbullah Yetkilisi: Direniş Lübnan İçin Ulusal Bir Zorunluluktur Ve Öyle Kalacaktır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD ve Siyonistlerin Lübnan'a yönelik direnişi silahsızlandırma ve ülkeyi güç unsurlarından arındırma yönündeki baskıları ve komploları sürerken, Hizbullah Siyasi Konseyi'nin kıdemli üyelerinden Mahmud Kameti dün gece Lübnan'ın tüm unsurlarını riske atan varoluşsal bir tehdit konusunda uyarıda bulundu.

Mahmut Kamati şu ifadelerde bulundu: ‘Lübnan artık yalnızca sınırları içinde tehdit altında değildir ve düşman ülkemizin topraklarının bir kısmını işgal etmekle yetinmeyecek, asıl büyük tehdit, Lübnan'ın bir ulus olarak varlığının ve bir arada yaşama ve iç barış için siyasi ve vatansever bir yapının tehdit altında olmasıdır.

Bu tehdit ve tehlike, farklı mezhep ve gruplara bakılmaksızın, Lübnan'ın tüm unsurlarını kapsıyor ve düşmanın açıklamaları, Lübnan'ın varlığına yönelik bir tehdidi açıkça ortaya koyuyor.

Millet olarak birleşmekten başka çaremiz yok ve vatanımızı korumak için siyasi ve toplumsal düzeyde tüm gücümüz ve yeteneklerimizle orduyla birleşmeliyiz. Bu nedenle, bazı taraflar kin, nefret, dar görüşlülük, mezhepçilik, önyargı ve küçük hesapları bir kenara bırakmalı ve ülkemizi gölgeleyen büyük tehlikeyle mücadele için birlik olmalıdır.

Bugün, birçok deneyimden sonra, direnişin Lübnan'ın çıkarları, gücü ve egemenliği ve öncelikle ülkenin ordusu ve güvenlik güçleri için temel ve kaçınılmaz bir ulusal ihtiyaç olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.

Bu dünyada hiç kimse direnişi bitiremez, düşman ne yaparsa yapsın, bizi ne kadar bastırmaya çalışırsa çalışsın, hiç kimsenin direnişi zayıflatmaya ve yok etmeye gücü yetmez.’