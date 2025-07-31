Asya Üçlü İttifakı: Çin, Endonezya ve Singapur, Filistin'in BM Üyeliğini Destekledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze ablukasının hızla kaldırılması gerektiğini belirterek, Pekin hükümetinin Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını kesinlikle desteklediğini vurguladı.

Parstoday'in bildirdiğine göre, Guo Jiakun dün Çin diplomatik teşkilatının basın toplantısında şunları söyledi: "Çin, Gazze halkının karşı karşıya olduğu insani felaketten derin endişe duymaktadır." Gazze Şeridi'ndeki insani durumun eşi benzeri görülmemiş facia boyutundaki durumuna değinerek ekledi: "İki devletli çözüm, Filistin sorununu çözmenin tek gerçekçi yoludur ve Çin, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını kesinlikle desteklemektedir."

- Endonezya: Filistin'in Tam BM Üyeliği Veto Edilmemeli

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Armanatha Nasir Salı günü yaptığı bir basın toplantısında, Filistin'in tam BM üyeliğini desteklediğini belirterek şunları söyledi: "Filistin'in BM tam üyeliği veto edilmemelidir."

- Singapur: Filistin Devletini Tanımaya Hazırız

Singapur'un Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Kevin Cheok, ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu ve kilit noktanın böyle bir adımın barışa ve iki devletli bir çözüme doğru ilerlemeye yardımcı olması gerektiğini söyleyerek şunları belirtti: "Singapur, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, iki devletli bir çözüme dayalı olarak Filistinlilerin kendi topraklarına sahip olma hakkını her zaman desteklemiştir. Bu uzun süreli çatışmaya kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulmak için tek uygun yolun bu olduğuna kesinlikle inanıyoruz."