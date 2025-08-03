Gazze'den İsrail'e siber saldırı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-- Israel Hayom gazetesinin haberine göre, önde gelen İsrail internet siteleri dün Gazze Şeridi kaynaklı geniş çaplı siber saldırıya maruz kaldı.

Saldırı, bazı sitelerin çökmesine yol açarken, diğer sitelerin içeriği güçlü siyasi mesajlarla değiştirildi.

"Direniş ve silahla karşılık verilecek"

Gazete, saldırıya uğrayan sitelerin sayfalarının en üstüne "Vakit daralıyor" ifadesinin yazıldığını belirtti.

Sayfaların alt kısmında ise şu mesaja yer verildi: "Gazze'nin kalbinden, teslimiyet bilmeyen direnişin kalbinden. İşlediğiniz katliamlara tek karşılık verilecek: Sonuna kadar direniş, silah ve metanet."

Spor kulüpleri hedefte

Siber saldırının hedefinde Hapoel Jerusalem, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv basketbol takımları ile Premier Lig yönetiminin internet sitesi gibi önde gelen spor siteleri vardı.

Saldırıdan etkilenen bazı sitelerin bu sabah itibarıyla hâlâ hizmet dışı olduğu bildirildi.