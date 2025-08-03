İsrail, Han Yunus'ta Filistin Kızılayı merkezini vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yönelik saldırıları devam ederken, son saatlerde 15 Filistinli hayatını kaybederek hastanelere kaldırıldı.

İsrail güçleri, bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı Derneği merkezini hedef aldı.

Saldırıda bir Kızılay çalışanı hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin dernek binasının birinci katını bombaladığı ve bunun sonucunda yangın çıktığı belirtildi.

Cumartesi gününden bu yana, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef alması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Bu saldırılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü ve soykırımın parçası olan açlık savaşının devamı niteliğinde.

Gazze'ye dün sadece 36 kamyon girdi

Gazze'deki Hükümet Basın Dairesi, açlık savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, cumartesi günü bölgeye sadece 36 insani yardım kamyonunun girdiğini bildirdi.

Basın dairesi, İsrail'in bilinçli ve sistematik olarak yarattığı güvenlik kaosu nedeniyle bu kamyonların çoğunun yağmalandığını vurguladı. Bu durum, "tasarlanmış kaos ve açlık politikası" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Bölgenin sağlık, hizmet ve gıda sektörlerinin asgari düzeyde ayakta kalabilmesi için günlük en az 600 kamyonluk yardım ve yakıt ihtiyacı bulunmaktadır," denildi.

Basın dairesi, İsrail ve destekçisi ülkeleri devam eden insani felaketten sorumlu tutarak, sınır kapılarının derhal açılması ve yeterli miktarda yardım ile bebek mamasının girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle hastanelerin "yaralı deniziyle boğuştuğunu" ve hasta sayısının kapasitelerini aştığını duyurdu.

Bakanlık, cumartesi günü yayımladığı bildiride, bazı hastanelerdeki yatak doluluk oranlarını şöyle açıkladı: Şifa Hastanesi yüzde 240, Rantisi Hastanesi yüzde 210, Nasır Hastanesi yüzde 180 ve el-Ehli Hastanesi yüzde 300.

Hastanelerin, artan hasta ve yaralı sayısını karşılayabilmek için koridorları ve zeminleri yatak olarak kullanmak zorunda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve insani yardım kuruluşlarına Gazze'deki sağlık sektörüne acil ve etkili destek sağlama çağrısı yinelendi.