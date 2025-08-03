Devrim Muhafızlarından "iki devletli çözüm" açıklaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin'de iki devletli çözüm arayışının "şeytani komplo" olduğunu belirtti ve bazı Batılı ülkeleri Gazze'de işlenen "insanlık karşıtı suçlara" ortak olmakla suçladı.

Açıklama, 31 Temmuz 2024'te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin birinci ölüm yıldönümü münasebetiyle yapıldı.

"Direnişin gizli imkanları zaferi getirecek"

İran'ın Tesnim haber ajansına göre Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesini kınayarak, direniş cephesinin "gizli imkanlarının" Gazze'nin ve Filistin halkının zaferini, Siyonist varlığın yenilgisini ve destekçilerinin hüsrana uğramasını sağlayacağını vurguladı.

"İsrail asla tanınmayacak"

Açıklamada, Aksa Tufanı operasyonunun geçici olay olmadığı, bilakis Siyonist varlığa karşı mücadelenin kaderini belirleyen fikir okulu ve operasyonel stratejiye dönüştüğü kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin'de iki devletli çözümü uygulama yönündeki son "şeytani hamleleri ve planları" kınayarak, hayatını kaybeden İsmail Heniyye'nin açıklamalarını ve Hamas'ın "İsrail'i asla tanımama" yönündeki kahramanca sloganını yineledi.

Açıklamada ayrıca, Gazze halkının İsrail tarafından işlenen soykırım suçları karşısındaki direnişi övülerek, bu durumun Filistin ve Kudüs'ü özgürleştirme davasına olan bağlılıklarının kanıtı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Gazze'deki soykırımın planlayıcılarının, başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın stratejik ve zengin bölgelerini yağmalamaya dayalı başka hedefleri olduğu" uyarısında bulunuldu.