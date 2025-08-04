Siyonist Medyaya Göre Hamas’ın Müzakerelere Dönme Şartı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu talep, son günlerde Hamas ile İsrail arasında müzakerelere aracılık eden taraflara iletildi. Geçtiğimiz günlerde, Katar’ın Doha kentinde yürütülen dolaylı görüşmelerden İsrail’in çekilmesiyle müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı.

İsrail rejimi, 2 Mart tarihinde Gazze’ye insani, tıbbi ve yardım malzemelerinin giriş noktalarını kapattı. Bu durum, bölgede benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtı.

Son dönemde Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yeni bir ateşkes anlaşması için görüşmeler yeniden başladı. Öne çıkan öneriler şunları içeriyor:

- 60 günlük geçici ateşkes

- Düşmanlıkların durdurulması

- Kısmi esir ve tutuklu değişimi

- Kalıcı ateşkes ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla müzakerelerin başlatılması