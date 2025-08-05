Doların Güvenli Liman Statüsü Sarsılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD doları, onlarca yıldır küresel rezerv para birimi ve kriz dönemlerinin güvenli limanı olarak kabul edilirken, son dönemde bu statüsünü kaybetmeye başladığına dair belirtiler güçleniyor. Brookings Enstitüsü’nün raporuna göre, ABD’deki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar – özellikle Donald Trump döneminde artan ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler – uluslararası yatırımcıların dolara olan güvenini zedeliyor.

2024 yılı başlarında dolar endeksi, euro, sterlin ve yen gibi güçlü para birimlerine karşı yılın ilk altı ayında %1,8 değer kaybetti; bu, 1973’ten beri en kötü altı aylık performans olarak kayda geçti. Doların değer kaybı, ABD’deki faiz artışlarına rağmen yaşanırken, bu durum yatırımcıların ABD ekonomisinin geleceğine dair endişelerinin yükseldiğine işaret ediyor. Ayrıca, ABD’nin kamu borcundaki artış, ticaret savaşları ve doların siyasi baskı aracı olarak kullanılması; Çin, Rusya ve diğer ülkeleri alternatif ödeme yöntemlerine yöneltti. BRICS gibi birliklerin güçlenmesi de doların hâkimiyetini azaltıyor.

Yatırımcılar artık dolarda daha yüksek getiri olmadan risk almak istemiyor ve varlıklarını diğer pazarlara kaydırıyor. Analistler, bu trendin sürmesi halinde doların, kriz dönemlerinin güvenli limanı olmaktan çıkıp bizzat bir kriz kaynağına dönüşme riski taşıdığına dikkat çekiyor. ABD hükümeti güven ortamını yeniden tesis edemezse, dolar küresel ekonomideki öncü konumunu giderek yitirebilir.